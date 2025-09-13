На Камчатке в России произошло мощное землетрясение

Последствия землетрясения. Иллюстративное фото: Freepik

На Камчатке в России произошло новое землетрясение магнитудой 7,4 балла. Мощные подземные толчки жители региона почувствовали около 6 утра по киевскому времени 13 сентября.

Об этом информирует Reuters.

Землетрясение на Камчатке в России — что известно

В субботу, 13 сентября, на Камчатке в России произошло новое землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Кроме того, жителей региона предупредили об угрозе цунами. По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук (GFZ), очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км. А Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду в 7,4 балла с глубиной 39,5 км.

"Тихоокеанская система предупреждения о цунами сообщила об угрозе цунами в результате землетрясения", говорится в сообщении.

В то же время в Японии, как отмечает Reuters, расположенной к юго-западу от камчатского полуострова, предупреждение о цунами не объявлялось.

Напомним, что недавно в российском Дагестане произошло мощное землетрясение — эпицентр находился в акватории Каспийского моря.

А ранее землетрясение произошло в северо-западной провинции Турции Балыкесир — погиб по меньшей мере один человек.