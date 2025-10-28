В МИД ответили есть ли пострадавшие среди украинцев от землетрясения в Турции

Руины на улицах Стамбула. Фото: News Peak/X

В Турции продолжаются работы ликвидации последствий землетрясения, которое произошло вчера, 27 октября. Стало известно, есть ли пострадавшие украинцы в результате природной стихии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Реклама

Читайте также:

В Турции произошло землетрясение

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что по состоянию на сейчас информации о наличии украинцев среди пострадавших от мощного землетрясения в Турции нет. В МИД отметили, что Генеральное консульство Украины в Стамбуле находится на постоянной связи с местными органами власти и продолжает мониторить ситуацию с безопасностью.

Землетрясение магнитудой 6,1 сотрясло Турцию и вызвало обрушение зданий в Синдирги, провинция Балыкесир, Турция. pic.twitter.com/TCCr4ZFvwE - The News Spark (@TheNewsSpark) 27 октября 2025 г.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир, вблизи города Синдирги, примерно в 10 километрах от его центра. Сильные толчки почувствовали жители не только Балыкесира, но и Стамбула, Измира и других населенных пунктов. По предварительным данным, в нескольких городах произошли обвалы зданий, фиксируются сбои в электро- и водоснабжении.

🚨🇹🇷#BREAKING | NEWS ⚠️

Новое видео с землетрясения магнитудой 6,2 ⚡️, которое только что произошло в Турции Оно ощущалось по всей Istanbul🇹🇷 pic.twitter.com/KaALctkr4u - Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) 27 октября 2025 г.

На местах работают спасатели, медики и представители службы гражданской защиты. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Напомним, также подземные толчки несколько дней назад почувствовали жители Одесской области.