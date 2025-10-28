Видео
Турцию всколыхнуло сильное землетрясение — пострадали ли украинцы

Турцию всколыхнуло сильное землетрясение — пострадали ли украинцы

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 10:16
обновлено: 10:22
В МИД ответили есть ли пострадавшие среди украинцев от землетрясения в Турции
Руины на улицах Стамбула. Фото: News Peak/X

В Турции продолжаются работы ликвидации последствий землетрясения, которое произошло вчера, 27 октября. Стало известно, есть ли пострадавшие украинцы в результате природной стихии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Читайте также:

В Турции произошло землетрясение

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что по состоянию на сейчас информации о наличии украинцев среди пострадавших от мощного землетрясения в Турции нет. В МИД отметили, что Генеральное консульство Украины в Стамбуле находится на постоянной связи с местными органами власти и продолжает мониторить ситуацию с безопасностью.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир, вблизи города Синдирги, примерно в 10 километрах от его центра. Сильные толчки почувствовали жители не только Балыкесира, но и Стамбула, Измира и других населенных пунктов. По предварительным данным, в нескольких городах произошли обвалы зданий, фиксируются сбои в электро- и водоснабжении.

На местах работают спасатели, медики и представители службы гражданской защиты. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Напомним, также подземные толчки несколько дней назад почувствовали жители Одесской области.

Турция украинцы МИД землетрясение катастрофа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
