На Аляске произошло сильное землетрясение — что известно

На юго-востоке Аляски, на границе между Соединенными Штатами и Канадой, было зафиксировано сильное землетрясение в субботу, 6 декабря. Один из толчков достиг магнитуды 7,0.

Об этом сообщили в USA Today.

Землетрясение на Аляске — что известно

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли около полудня по местному времени, а их эпицентр располагался примерно в 90 километрах к северу от города Якутат.

Стихия вызвала ряд афтершоков, среди которых несколько превышали магнитуду 5,0. Колебания почвы почувствовали жители даже в крупнейшем городе штата — Анкоридже, расположенном почти в 500 километрах от эпицентра.

Национальный центр предупреждения о цунами оперативно сообщил, что угрозы возникновения волн цунами нет, однако эксперты внимательно следят за дальнейшим развитием событий. По состоянию на сейчас информации о пострадавших или значительных повреждениях не поступало.

Согласно классификации Мичиганского технологического университета, землетрясения магнитудой от 7,0 до 7,9 считаются "сильными" и потенциально способными наносить серьезный ущерб инфраструктуре.

Напомним, мощное землетрясение недавно произошло в Афганистане.

Стихийное бедствие в стране привело к гибели по меньшей мере 20 человек.