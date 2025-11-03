Видео
Главная Новости дня Землетрясение в Афганистане — количество погибших растет

Землетрясение в Афганистане — количество погибших растет

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 10:24
обновлено: 10:29
Землетрясение в Афганистане — количество погибших и пострадавших растет
Последствия землетрясения в Афганистане. Фото: Reuters

В ночь на 3 ноября на севере Афганистана произошло мощное землетрясение. В результате стихийного бедствия количество погибших продолжает расти — уже известно по меньшей мере о 20.

Об этом информирует Al Jazeera.

Людей спасают после землетрясения в Афганистане. Фото: Reuters

Землетрясение в Афганистане — какая ситуация

В ночь на понедельник, 3 ноября, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла на севере Афганистана. Землетрясение произошло в регионе Гиндукуш вблизи города Мазари-Шари. Эпицентр залегал на глубине 28 км.

Известно, что в результате стихийного бедствия в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек, еще 320 пострадали.

Представитель Министерства здравоохранения Шарафат Заман отметил журналистам, что количество погибших — 20 — является лишь предварительным.

Заметим, что Геологическая служба США объявила оранжевый уровень опасности из-за землетрясения и отметила, что вероятны значительные жертвы, а катастрофа потенциально имеет широкое распространение.

Как известно, землетрясения являются довольно распространенным явлением в Афганистане.

Ранее мы информировали, что 3 ноября в Афганистане землетрясение унесло жизни людей и разрушило дома.

Также мы сообщали о землетрясении в Турции, которое произошло 27 октября.

стихийное бедствие землетрясение Афганистан природное явление погибшие пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
