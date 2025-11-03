Землетрус в Афганістані — кількість загиблих та постраждалих зростає

Наслідки землетрусу в Афганістані. Фото: Reuters

У ніч проти 3 листопада на півночі Афганістану стався потужний землетрус. Внаслідок стихійного лиха кількість загиблих продовжує зростати — вже відомо про щонайменше 20.

Про це інформує Al Jazeera.

Людей рятують після землетрусу в Афганістані. Фото: Reuters

Землетрус в Афганістані — яка ситуація

У ніч проти понеділка, 3 листопада, стався потужний землетрус магнітудою 6,3 бала на півночі Афганістану. Землетрус стався в регіоні Гіндукуш поблизу міста Мазарі-Шарі. Епіцентр залягав на глибині 28 км.

Наразі відомо, що внаслідок стихійного лиха в Афганістані загинуло щонайменше 20 людей, ще 320 постраждали.

Речник Міністерства охорони здоров'я Шарафат Заман наголосив журналістам, що кількість загиблих — 20 — є лише попередньою.

Зауважимо, що Геологічна служба США оголосила помаранчевий рівень небезпеки через землетрус і зазначила, що ймовірні значні жертви, а катастрофа потенційно має широке поширення.

Як відомо, землетруси є доволі поширеним явищем в Афганістані.

