Україна
Землетрус в Афганістані — кількість загиблих стрімко зростає

Землетрус в Афганістані — кількість загиблих стрімко зростає

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:24
Оновлено: 10:29
Землетрус в Афганістані — кількість загиблих та постраждалих зростає
Наслідки землетрусу в Афганістані. Фото: Reuters

У ніч проти 3 листопада на півночі Афганістану стався потужний землетрус. Внаслідок стихійного лиха кількість загиблих продовжує зростати — вже відомо про щонайменше 20.

Про це інформує Al Jazeera.

Землетрус
Людей рятують після землетрусу в Афганістані. Фото: Reuters

Землетрус в Афганістані — яка ситуація

У ніч проти понеділка, 3 листопада, стався потужний землетрус магнітудою 6,3 бала на півночі Афганістану. Землетрус стався в регіоні Гіндукуш поблизу міста Мазарі-Шарі. Епіцентр залягав на глибині 28 км.

Наразі відомо, що внаслідок стихійного лиха в Афганістані загинуло щонайменше 20 людей, ще 320 постраждали.

Речник Міністерства охорони здоров'я Шарафат Заман наголосив журналістам, що кількість загиблих — 20 — є лише попередньою.

Зауважимо, що Геологічна служба США оголосила помаранчевий рівень небезпеки через землетрус і зазначила, що ймовірні значні жертви, а катастрофа потенційно має широке поширення.

Як відомо, землетруси є доволі поширеним явищем в Афганістані.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
