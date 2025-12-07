На Алясці стався сильний землетрус — що відомо

Розкол у землі. Ілюстративне фото: Freepik

На південному сході Аляски, на кордоні між Сполученими Штатами та Канадою, було зафіксовано сильний землетрус у суботу, 6 грудня. Один із поштовхів досяг магнітуди 7,0.

Про це повідомили в USA Today.

Землетрус на Алясці — що відомо

За даними Геологічної служби США (USGS), підземні поштовхи сталися близько полудня за місцевим часом, а їхній епіцентр розташовувався приблизно за 90 кілометрів на північ від міста Якутат.

Стихія спричинила низку афтершоків, серед яких кілька перевищували магнітуду 5,0. Коливання ґрунту відчули жителі навіть у найбільшому місті штату — Анкориджі, що розташоване майже за 500 кілометрів від епіцентру.

Національний центр попередження про цунамі оперативно повідомив, що загрози виникнення хвиль цунамі немає, однак експерти уважно стежать за подальшим розвитком подій. Станом на зараз інформації про постраждалих чи значні пошкодження не надходило.

Згідно з класифікацією Мічиганського технологічного університету, землетруси магнітудою від 7,0 до 7,9 вважаються "сильними" та потенційно здатними завдавати серйозної шкоди інфраструктурі.

Нагадаємо, потужний землетрус нещодавно стався в Афганістані.

Стихійне лихо в країні призвело до загибелі щонайменше 20 людей.