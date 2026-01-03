Землетрус у Мексиці 2 січня - перервано перший у новому році виступ президента

Клаудія Шейнбаум. Фото: wikipedia.org

У п'ятницю, 2 січня, центральну і південну частину Мексики потряс сильний землетрус. З цієї причини в країні пролунали сигнали сейсмічної тривоги, що, своєю чергою, перервало першу у 2026 році пресконференцію президента Клаудії Шейнбаум.

Про це повідомляє Associated Press.

Що відомо про землетрус у Мексиці 2 січня

За даними національного сейсмологічного агентства Мексики, землетрус мав магнітуду 6,5, а його епіцентр розташовувався недалеко від міста Сан-Маркос у південному штаті Герреро, поруч із курортом Акапулько на тихоокеанському узбережжі.

Зі свого боку державне агентство цивільної оборони повідомило про численні зсуви в околицях Акапулько та на інших автомагістралях штату.

Одразу після землетрусу жителі та туристи Мехіко й Акапулько вибігли на вулиці, коли почалися землетруси.

За даними геологічної служби США, землетрус стався на глибині 21,7 милі (35 км), за 2,5 милі на північний захід від Ранчо В'єхо (штат Герреро), розташованого в горах приблизно за 57 миль на північний схід від Акапулько.

Також AP зазначає, що за підсумком події відомо про щонайменше двох загиблих. Йдеться про 50-річну жінку в штаті Герреро, яка загинула під час обвалення її будинку. Друга людина загинула в Мехіко, попередньо, через раптове погіршення здоров'я, що сталося після падіння під час евакуації з будівлі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 грудня на південному сході Аляски, на кордоні між США та Канадою, теж було зафіксовано сильний землетрус. Один із поштовхів досяг магнітуди 7,0.

Також ми інформували, що на початку листопада 2025 року потужний землетрус був на півночі Афганістану. Унаслідок інциденту загинули щонайменше 7 людей і понад 150 дістали поранення.