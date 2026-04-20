Хвилі до 3 метрів: у Японії оголосили загрозу цунамі

Узбережжя Томакомай, префектура Хоккайдо, після оголошення попередження про цунамі внаслідок землетрусу. Фото: Kyodo/Reuters

У понеділок, 20 квітня, у Японії оголосили загрозу цунамі з хвилями до 3 метрів після потужного землетрусу магнітудою 7,5, який стався біля узбережжя країни на глибині близько 10 км. Поштовхи відчувалися в кількох регіонах, зокрема на північному сході. Влада попередила про небезпеку для прибережних районів і закликала до евакуації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

У Японії попередили про загрозу цунамі

Біля північно-східного узбережжя Японії стався сильний землетрус, який спричинив попередження про цунамі одразу в кількох регіонах країни.

За даними Японського метеорологічного агентства, підземні поштовхи мали магнітуду близько 7,4–7,5 та виникли в Тихому океані на глибині приблизно 10 кілометрів.

Сейсмічна активність досягла рівня, за якого людям було складно пересуватися, а в окремих районах можливі пошкодження інфраструктури. Найвищий рівень загрози цунамі оголошено для префектур Івате, Аоморі та Хоккайдо — висота хвиль може сягати до 3 метрів.

За даними місцевих ЗМІ, вже зафіксовано перші хвилі: у порту Кудзі рівень води піднявся приблизно на 80 сантиметрів, а в порту Міяко — на 40 сантиметрів. Влада продовжує моніторинг ситуації, а мешканців прибережних районів закликали негайно залишати небезпечні зони.

Через землетрус також порушено транспортне сполучення: тимчасово зупинено рух швидкісних поїздів Тохоку-Сінкансен і Ямагата-Сінкансен, а також частину місцевих залізничних маршрутів у постраждалих регіонах.

