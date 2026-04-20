Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Хвилі до 3 метрів: у Японії оголосили загрозу цунамі

Хвилі до 3 метрів: у Японії оголосили загрозу цунамі

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 15:09
Хвилі до 3 метрів: у Японії оголосили загрозу цунамі
Узбережжя Томакомай, префектура Хоккайдо, після оголошення попередження про цунамі внаслідок землетрусу. Фото: Kyodo/Reuters

У понеділок, 20 квітня, у Японії оголосили загрозу цунамі з хвилями до 3 метрів після потужного землетрусу магнітудою 7,5, який стався біля узбережжя країни на глибині близько 10 км. Поштовхи відчувалися в кількох регіонах, зокрема на північному сході. Влада попередила про небезпеку для прибережних районів і закликала до евакуації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

У Японії попередили про загрозу цунамі

Біля північно-східного узбережжя Японії стався сильний землетрус, який спричинив попередження про цунамі одразу в кількох регіонах країни.

За даними Японського метеорологічного агентства, підземні поштовхи мали магнітуду близько 7,4–7,5 та виникли в Тихому океані на глибині приблизно 10 кілометрів.

Сейсмічна активність досягла рівня, за якого людям було складно пересуватися, а в окремих районах можливі пошкодження інфраструктури. Найвищий рівень загрози цунамі оголошено для префектур Івате, Аоморі та Хоккайдовисота хвиль може сягати до 3 метрів.

Читайте також:

За даними місцевих ЗМІ, вже зафіксовано перші хвилі: у порту Кудзі рівень води піднявся приблизно на 80 сантиметрів, а в порту Міяко — на 40 сантиметрів. Влада продовжує моніторинг ситуації, а мешканців прибережних районів закликали негайно залишати небезпечні зони.

Через землетрус також порушено транспортне сполучення: тимчасово зупинено рух швидкісних поїздів Тохоку-Сінкансен і Ямагата-Сінкансен, а також частину місцевих залізничних маршрутів у постраждалих регіонах.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці березня 2026 року у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 бала. Його епіцентр залягав на глибині близько 8 кілометрів. Такі поштовхи є слабкими та майже не відчутними для населення.

Також Новини.LIVE писали, що на початку цього року у Мексиці стався потужний землетрус магнітудою 6,5, який сколихнув центральні та південні регіони країни. Через підземні поштовхи спрацювали системи сейсмічної тривоги, а виступ президента Клаудії Шейнбаум довелося перервати.

землетрус Японія цунамі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації