Головна Новини дня У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 бали

У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 бали

Дата публікації: 28 березня 2026 21:42
У Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 бали
Фіксація землетрусу. Ілюстративне фото: Getty Images

У Полтавській області 28 березня стався землетрус магнітудою 3,2 бали на глибині вісім кілометрів. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус у Полтавській області

Як відомо, 28 березня у Полтавському районі, Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 3,2 бали на глибині вісім кілометрів. 

Землетрус в Полтавській області 28 березня
Землетрус на Полтавщині. Фото: gcsk.gov.ua

"28 березня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі, Полтавської області, Мачухівська ТГ, магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, це вже не перший землетрус на Полтавщині. Останній був 8 лютого. Це вже був другий випадок в регіоні за останні три дні. За класифікацією землетрусів його віднесли до ледве відчутних.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 грудня потужний землетрус стався на Алясці у США. Один із поштовхів досяг магнітуди 7,0. 

Водночас в січні землетрус у Мексиці перервав виступ президента. За даними національного сейсмологічного агентства Мексики, землетрус мав магнітуду 6,5, а його епіцентр розташовувався недалеко від міста Сан-Маркос у південному штаті Герреро. 

землетрус Полтавська область Земля
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

