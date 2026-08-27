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Главная Новости дня Катастрофа в Непале: после наводнения ищут более 800 иностранцев

Катастрофа в Непале: после наводнения ищут более 800 иностранцев

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Дата публикации 27 августа 2026 08:48
Катастрофическое наводнение в Гималаях: почти 1500 человек пропали без вести в Непале и Тибете
Мужчины спасают людей в Непале. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

В Гималаях произошла масштабная стихийная бедствие: обвал ледника вызвал сильное наводнение, которое внезапно смело населённые пункты между Непалом и Тибетом. Без вести пропавшими считаются почти 1500 человек, среди которых около 800 иностранцев. Спасательные работы затрудняются из-за риска новых подтоплений и удаленности горных районов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные агентства Reuters.

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Оползень и наводнение в Гималаях

Между столицей Непала Катманду и тибетским городом Лхаса произошло смертоносное наводнение. Его причиной стало не землетрясение, как сообщалось сразу после катастрофы. Геологическая служба США выяснила, что приборы зафиксировали мощный обвал льда и горных пород. Селевой поток образовался в реке Ленде, примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода Расувагадхи.

Огромная волна грязи и камней смела всё на своём пути, накрыв собой целые деревни, дороги, энергетические объекты и мосты. В настоящее время неизвестна судьба почти 1500 человек.

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В Непале без вести пропавшими считаются 826 человек, а в китайском уезде Гьиронг, по данным государственной телекомпании CCTV, ведут поиски ещё 558 человек. Поскольку трагедия произошла в разгар сезона, среди пропавших оказалось около 800 иностранцев. Это обычные туристы и люди, совершавшие паломничество в священное тибетское высокогорье Кайлаш-Мансаровар.

Непал повінь
Все, что осталось от жилого квартала после оползня и наводнения. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Известно, что в настоящее время разыскиваются 177 граждан Индии, 63 американца, 34 австралийца, 33 британца и 25 канадцев. Также пропала группа из 15 индийско-австралийских паломников.

В Непале от наводнения могут погибнуть сотни человек

Полиция Непала прогнозирует, что число погибших значительно превысит 165 человек. Пресс-секретарь ведомства Аби Нараян Кафле подчеркнул: "Этот показатель вырастет, поскольку мы возобновили поиски, и ожидается, что будет найдено больше тел".

Масштабы разрушений оказались тотальными. Директор местной туристической компании Сагар Пандей после облета территории на вертолете заявил: "Здесь не осталось ничего, созданного человеком, никаких человеческих поселений. Всё просто сровнено с землёй".

Гімалаї повінь 2026
Наводнение оставило после себя тонны грязи и снесло дома. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Он добавил, что все, кто находился в отелях, ресторанах или транспорте, просто исчезли. Очевидцы рассказали, что поток грязи высотой в несколько метров возник за несколько секунд и накрыл дома.

Так, 68-летний Кешав Прасад Барал, которого спасатели эвакуировали лишь через четыре часа, сейчас лечится в больнице.

"Это был огромный поток грязи, который несся прямо на нас", — вспоминает мужчина.

По его словам, когда грязь подошла к дому, он пытался схватить жену за руку и вывести на террасу.

"Но её смыло грязью. Моя жена до сих пор где-то под грязью. Её нет", — рассказал пострадавший.

Селевий потік в Гімалаях
Последствия наводнения в Тришули. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Медицинская работница из Расувы Тула Бахадур БК потеряла пятерых родственников. Она говорит, что поселение вдоль реки было полностью смыто: "Куда ни глянь, везде руины".

Поисковые работы провести практически невозможно

К поискам в настоящее время привлечено более 5000 полицейских и военных Непала. Они используют военную базу в качестве оперативного центра. В то же время спасательные работы очень сложны. Горная местность завалена толстым слоем камней и грязи. Кроме того, власти Китая предупредили о новой угрозе. Там, выше по течению от пункта пропуска в Гьиронге, находится запруженное дамбой озеро, которое может спровоцировать очередные наводнения.

Международное сообщество уже отреагировало на катастрофу.Индия передала палатки и продовольствие, которые вертолеты сбрасывают в наиболее пострадавшие зоны, о чем сообщил представитель армии Непала Раджа Рам Баснет.

США выделяют 500 тысяч долларов и направляют советника по ликвидации стихийных бедствий. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также направил персонал и гуманитарные грузы. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал наводнение «абсолютно разрушительным».

В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объяснил недостаток информации с места событий: "Непал… это развивающаяся страна. У нее нет таких ресурсов, как, например, в Австралии, поэтому получить информацию сложно".

Новини.LIVE сообщали, что в июле и августе мир потрясла серия мощных и смертоносных землетрясений.

Масштабные июньские землетрясения в Венесуэле унесли жизни по меньшей мере 4 333 человек, а общее число раненых превысило 16 тысяч. Стихийное бедствие от 24 июня также привело к колоссальным разрушениям, лишив крыши над головой тысячи местных семей.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 потрясло и юг Японии во вторник, 28 июля. Подземные толчки привели к травмам не менее полусотни человек, вызвали массовые отключения электроэнергии в десятках тысяч домов и повредили инфраструктуру.

На западе Колумбии 10 августа зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4, которое унесло жизни как минимум 22 человек и привело к десяткам раненых. Спасательные службы продолжают разбирать обломки разрушенных зданий, под которыми до сих пор могут находиться заблокированные пострадавшие.

смерть наводнение Тибет Непал катастрофа катаклизм
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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