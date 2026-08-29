Кількість жертв повені в Непалі стрімко зростає: яка ситуація зараз

Наслідки повені в Непалі. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Масштабна повінь на китайсько-непальському кордоні забрала життя щонайменше 586 людей, а ще 2 478 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед тих, із ким досі не вдалося встановити звʼязок, 56 громадян України. Водночас рятувальникам вдалося врятувати понад 3 700 людей.

Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

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Масштабна повінь у Непалі

За інформацією непальської служби з надзвичайних ситуацій, у країні вже підтверджено 579 смертей, тоді як доля ще 1924 людей залишається невідомою. Водночас китайське агентство "Сіньхуа" повідомило про сім загиблих і 554 зниклих безвісти в Тибетському регіоні. Ще 7 тіл загиблих були вилучені індійськими правоохоронцями з річок, що течуть із Непалу.

Масштабна повінь. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Загалом зниклими безвісти вважаються 2 478 осіб, серед яких щонайменше 777 іноземних громадян, у тому числі паломники, які прямували до священної гори Кайлас.

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مشاهد يقولون من نيبال .. pic.twitter.com/9eKRZ0PYf0 — ابن عساف binassaf33 (@binassaf33) August 28, 2026

Крім того, не вдалося встановити звʼязок із 56 українцями.

"Це дві туристичні групи — 48 та 7 людей, а також одна українка у складі іноземної туристичної групи. Пошуково-рятувальні операції тривають", — повідомили в МЗС України.

За даними Червоного Хреста, від повені постраждали щонайменше 93 тисячі людей. Рятувальникам Непалу вдалося евакуювати понад 3 700 осіб, а китайська сторона вивезла з небезпечних районів Тибету 555 туристів та 499 місцевих жителів.

Крім того, Непал скасував обмеження на роботу іноземних експертів. Міністр закордонних справ країни Шишир Кханал заявив про запит на допомогу фахівців для рятувальних робіт у затоплених тунелях та ідентифікації тіл.

Повінь на китайсько-непальському кордоні. Фото:

REUTERS/Stringer

Для відновлення сполучення після зруйнування близько 20 мостів Непал звернувся до Індії та КНР щодо постачання збірних мостів Бейлі. Водночас зберігається висока загроза повторних затоплень через ризик прориву високогірних озер, одне з яких уже почало виходити з берегів.

Як писали Новини.LIVE, 26 серпня у Непалі сталася потужна повінь, яка призвела до людських жертв та руйнування будинків. Крім того, зруйновані села, дороги, мости та пошкоджені електромережі.

А до пошуково-рятувальної операції вже залучили понад 5000 непальських військових і поліцейських. Водночас рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах, оскільки гірські райони вкриті значними шарами каміння та бруду. Додаткову небезпеку створює загроза нових паводків.

У МЗС України повідомляли, що поки не вдається встановити звʼязок із 56 українцями, які зникли після повені. Пошуково-рятувальні операції тривають.