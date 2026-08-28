МЗС: 56 українців досі не вийшли на зв’язок у Непалі

Повінь у Непалі. Фото: Reuters

Станом на 28 серпня зв’язок із 56 громадянами України, які зникли після руйнівної повені в Непалі та Тибеті, досі не вдалося встановити. Українців наразі немає серед загиблих або постраждалих. Йдеться про дві туристичні групи — 48 та 7 громадян, а також одну українку, яка подорожувала у складі іноземної туристичної групи.

Про це повідомляє "Українська правда" з посилання на МЗС, передає Новини.LIVE.

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У Непалі зникло 56 українців

"Кількість громадян України, з якими не вдається встановити звʼязок, залишається без змін: 56", — повідомили у відомстві.

Пошуково-рятувальні операції тривають. Українські дипломати координують зусилля з непальськими державними органами, іноземними дипломатичними установами, туроператорами та рятувальними службами.

Консульські посадовці посольства України в Індії перебувають безпосередньо в Непалі. Вони провели оперативні зустрічі з представниками місцевої влади, менеджером готелю, де перебувала одна з українських груп, та організатором туристичної поїздки. Також дипломати звірили списки громадян, надані готелем та дипломатичними установами, і підтримують зв’язок із рідними зниклих українців.

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Уряд Непалу створив при Міністерстві закордонних справ спеціальну групу екстреного реагування, яка координує пошуково-рятувальні роботи. Пошуки ускладнюють масштабні руйнування, обмежений доступ до гірських районів та небезпека повторних зсувів. За даними поліції Непалу, станом на 28 серпня внаслідок раптової повені загинули 489 людей. Ще 2381 людина вважається зниклою безвісти. Серед них — 644 іноземці, зокрема громадяни Індії, США, України, Малайзії, Австралії, Великої Британії та Канади.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 серпня Непал накрила потужна повінь, яка спричинила масштабні руйнування та загибель людей. Стихія пошкодила будинки й інфраструктуру.

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