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Главная Новости дня МИД: связь с 56 украинцами в Непале до сих пор не установлена

МИД: связь с 56 украинцами в Непале до сих пор не установлена

Ua ru
28 августа 2026 16:31
МИД: 56 украинцев до сих пор не вышли на связь в Непале
Наводнение в Непале. Фото: Reuters

По состоянию на 28 августа связь с 56 гражданами Украины, пропавшими после разрушительного наводнения в Непале и Тибете, до сих пор не удалось установить. Среди погибших или пострадавших украинцев пока нет. Речь идет о двух туристических группах — 48 и 7 граждан, а также об одной украинке, которая путешествовала в составе иностранной туристической группы.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на МИД, передает Новини.LIVE.

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В Непале пропали 56 украинцев

"Число граждан Украины, с которыми не удается установить связь, остается неизменным: 56", — сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Украинские дипломаты координируют усилия с непальскими государственными органами, иностранными дипломатическими учреждениями, туроператорами и спасательными службами.

Консульские сотрудники посольства Украины в Индии находятся непосредственно в Непале. Они провели оперативные встречи с представителями местных властей, менеджером отеля, где находилась одна из украинских групп, и организатором туристической поездки. Также дипломаты сверили списки граждан, предоставленные отелем и дипломатическими учреждениями, и поддерживают связь с родственниками пропавших украинцев.

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Правительство Непала создало при Министерстве иностранных дел специальную группу экстренного реагирования, которая координирует поисково-спасательные работы. Поиски затрудняют масштабные разрушения, ограниченный доступ к горным районам и опасность повторных оползней. По данным полиции Непала, по состоянию на 28 августа в результате внезапного наводнения погибли 489 человек. Еще 2381 человек числятся пропавшими без вести. Среди них — 644 иностранца, в том числе граждане Индии, США, Украины, Малайзии, Австралии, Великобритании и Канады.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 августа Непал накрыло мощное наводнение, которое привело к масштабным разрушениям и гибели людей. Стихия повредила дома и инфраструктуру.

Как сообщали Новини.LIVE, береговая охрана Туниса обнаружила тела 11 мигрантов после затопления лодки, направлявшейся в Италию. Судно потерпело крушение 20 августа.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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