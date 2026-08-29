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Главная Новости дня Наводнение в Непале: более 580 погибших и почти 2500 пропавших

Наводнение в Непале: более 580 погибших и почти 2500 пропавших

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29 августа 2026 09:00
Число жертв наводнения в Непале стремительно растет: какая ситуация сейчас
Последствия наводнения в Непале. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Масштабное наводнение на китайско-непальской границе унесло жизни по меньшей мере 586 человек, а еще 2 478 человек числятся пропавшими без вести. Среди тех, с кем до сих пор не удалось установить связь, 56 граждан Украины. В то же время спасателям удалось спасти более 3 700 человек.

Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

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Масштабное наводнение в Непале

По данным непальской службы по чрезвычайным ситуациям, в стране уже подтверждено 579 погибших, а судьба ещё 1924 человек остаётся неизвестной. В то же время китайское агентство "Синьхуа" сообщило о семи погибших и 554 пропавших без вести в Тибетском регионе. Ещё 7 тел погибших были извлечены индийскими правоохранительными органами из рек, берущих начало в Непале.

Наслідки повені в Непалі
Масштабное наводнение. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Всего пропавшими без вести считаются 2 478 человек, среди которых не менее 777 иностранных граждан, в том числе паломники, направлявшиеся к священной горе Кайлас.

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Кроме того, не удалось установить связь с 56 украинцами.

"Это две туристические группы — 48 и 7 человек, а также одна украинка в составе иностранной туристической группы. Поисково-спасательные операции продолжаются", — сообщили в МИД Украины.

По данным Красного Креста, от наводнения пострадали не менее 93 тысяч человек. Спасателям Непала удалось эвакуировать более 3 700 человек, а китайская сторона вывезла из опасных районов Тибета 555 туристов и 499 местных жителей.

Кроме того, Непал отменил ограничения на работу иностранных экспертов. Министр иностранных дел страны Шишир Кханал заявил о запросе на помощь специалистов для спасательных работ в затопленных туннелях и идентификации тел.

Смертельна повінь у Непалі
Наводнение на китайско-непальской границе. Фото:
REUTERS/Stringer

Для восстановления сообщения после разрушения около 20 мостов Непал обратился к Индии и КНР с просьбой о поставке сборных мостов Бейли. В то же время сохраняется высокая угроза повторных наводнений из-за риска прорыва высокогорных озер, одно из которых уже начало выходить из берегов.

Как писали Новини.LIVE, 26 августа в Непале произошло мощное наводнение, которое привело к человеческим жертвам и разрушению домов. Кроме того, разрушены деревни, дороги, мосты и повреждены электросети.

А к поисково-спасательной операции уже привлечено более 5000 непальских военных и полицейских. При этом спасатели работают в чрезвычайно сложных условиях, поскольку горные районы покрыты толстым слоем камней и грязи. Дополнительную опасность представляет угроза новых наводнений.

В МИД Украины сообщили, что пока не удается установить связь с 56 украинцами, пропавшими после наводнения. Поисково-спасательные операции продолжаются.

смерть наводнение Непал спасатели чрезвычайная ситуация
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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