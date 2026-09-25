Около 56 украинцев пропали без вести в Непале: что известно

Последствия разрушительных наводнений в Непале. Фото: Reuters

После масштабных наводнений и оползней в Непале и Тибете 56 граждан Украины числятся пропавшими без вести. Информации о подтвержденных погибших или раненых украинцах пока нет. Украинские дипломаты и правоохранители продолжают поиски и процедуры идентификации пропавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в ответ на запрос Новини.LIVE.

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Сколько человек погибли в результате стихийного бедствия в Непале

По данным компетентных органов Непала, в результате стихийного бедствия погиб 1 451 человек, ещё 6 150 человек считаются пропавшими без вести.

По сообщению китайской стороны, подтверждена гибель 43 человек. Еще 519 человек числятся пропавшими без вести, среди них — 261 иностранец из 23 стран.

По состоянию на 25 сентября официальное число пропавших и разыскиваемых граждан Украины составляет 56 человек. Информация о подтвержденных погибших или раненых украинцах не обнародована.

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Как устанавливают личности пропавших украинцев

По данным Национальной полиции Украины, по фактам без вести пропавших граждан Украины в результате стихийного бедствия начато досудебное расследование в соответствующих уголовных производствах в отношении 49 человек.

Для дальнейшей идентификации пропавших принят ряд мер. В 39 случаях у близких родственников были взяты образцы биоматериала и назначены молекулярно-генетические экспертизы.

Еще в четырех случаях в Украине получили доступ к личным вещам пропавших для установления их ДНК-профилей. В четырех других случаях биологические образцы взяли у братьев и сестер пропавших и назначили соответствующие исследования.

Что касается ещё двух человек, то близкие родственники, проживающие на территории ЕС, предоставили биологические образцы по месту пребывания. Результаты исследований они должны направить украинским следователям после получения заключений.

Поиски 56 украинцев продолжаются

В МИД отметили, что ситуация остается сложной из-за масштабов разрушений. Департамент консульской службы МИД Украины, посольства Украины в Индии и КНР с привлечением соответствующих компетентных органов продолжают мероприятия по розыску и идентификации 56 граждан Украины.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что дело находится под особым контролем.

Новини.LIVE сообщали, что в конце августа 2026 года масштабное наводнение на границе Непала и Китая унесло сотни жизней, тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди тех, с кем потеряна связь, есть 56 граждан Украины, поисково-спасательные операции продолжаются. В то же время спасателям удалось эвакуировать тысячи людей, а в Непале сохраняется угроза новых затоплений из-за риска прорыва высокогорных озер.

Новини.LIVE также сообщали, что катастрофу в Гималаях вызвал мощный обвал льда и горных пород, который образовал селевой поток в реке Ленде. Грязь и камни уничтожили населенные пункты, дороги, мосты и энергетические объекты, оставив после себя масштабные разрушения. К поисковой операции привлекли более 5000 непальских военных и полицейских, а Индия и США уже оказали помощь пострадавшим районам.