Повінь у Непалі: влада припиняє пошуково-рятувальні роботи

Наслідки катастрофічної повені в Непалі у серпні. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Влада Непалу заявила про зупинку рятувально-пошукових робіт та зробила вибір перейти до етапу відновлення після масштабної повені на кордоні з Тибетом. Жертвами катастрофи стали 1455 осіб. Оскільки 5285 людей досі вважаються зниклими, уряд розробляє механізм офіційного визнання їх мертвими, щоб родини могли отримати страхові виплати та владнати справи.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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В Непалі припинили шукати жертв повені

Після катастрофічної повені, що вирувала з 26 серпня поблизу кордону з китайським регіоном Тибет, непальська влада заявила про завершення активних пошуково-рятувальних робіт на зруйнованих територіях. Тепер головним пріоритетом держави стає реабілітація постраждалих регіонів. Для швидкої відбудови автошляхів, мостів, сільськогосподарських угідь, житлових поселень та 12 знищених гідроелектростанцій Непалу знадобиться близько 5 мільярдів доларів.

За час роботи екстрених служб із зони лиха вдалося врятувати 13 795 жителів. Водночас підтверджена кількість жертв стихії сягнула щонайменше 1455 осіб. Оскільки ще 5285 громадян залишаються зниклими безвісти, керівник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудель констатував зміну формату операції.

"Ми переходимо від фази пошуку та порятунку до фази пошуку та відновлення", — повідомив він агенції Reuters.

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Доля зниклих безвісти

Відтепер спеціальні групи більше не прочісуватимуть місцевість виключно заради пошуку тіл. За словами голови Національного управління зі зменшення ризиків стихійних лих Дхарама Раджа Упреті, будь-які людські останки чи цінні речі, виявлені в процесі розчищення та відбудови, обов'язково передаватимуть родинам. Рятувальні виїзди здійснюватимуть лише за крайньої потреби.

Тим часом уряд розробляє правовий механізм офіційного визнання зниклих безвісти людей мертвими. Це дозволить їхнім сім'ям владнати банківські питання та отримати належні страхові виплати.

"Ми ініціюємо належні процедури для виконання необхідних юридичних формальностей", — підкреслив Фаніндра Паудель.

Новини.LIVE інформували, що високогірні райони Непалу та китайського Тибету накрила колосальна повінь і зсуви ґрунту, які знищили сотні осель та забрали життя щонайменше 586 людей. У зоні лиха було розгорнуто масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Серед зниклих безвісти залишаються 56 українців, які перебували в регіоні під час удару стихії. Дипломати та профільні служби цілодобово працюють над встановленням контакту з нашими громадянами й координують пошукові заходи з місцевою владою. На цей момент офіційних даних про загибель чи поранення українців немає.