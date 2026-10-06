Наводнение в Непале: власти прекращают поисково-спасательные работы

Последствия катастрофического наводнения в Непале в августе. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Власти Непала объявили о прекращении спасательно-поисковых работ и приняли решение перейти к этапу восстановления после масштабного наводнения на границе с Тибетом. Жертвами катастрофы стали 1455 человек. Поскольку 5285 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, правительство разрабатывает механизм официального признания их умершими, чтобы семьи могли получить страховые выплаты и уладить дела.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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В Непале прекратили поиски жертв наводнения

После катастрофического наводнения, бушевавшего с 26 августа вблизи границы с китайским регионом Тибет, непальские власти заявили о завершении активных поисково-спасательных работ на разрушенных территориях. Теперь главным приоритетом государства становится восстановление пострадавших регионов. Для скорейшего восстановления автомобильных дорог, мостов, сельскохозяйственных угодий, жилых поселений и 12 разрушенных гидроэлектростанций Непалу потребуется около 5 миллиардов долларов.

За время работы экстренных служб из зоны бедствия удалось спасти 13 795 жителей. В то же время подтвержденное число жертв стихии достигло как минимум 1455 человек. Поскольку еще 5285 граждан остаются без вести пропавшими, руководитель Национального центра по чрезвычайным ситуациям Фаниндра Паудель констатировал изменение формата операции.

"Мы переходим от фазы поиска и спасения к фазе поиска и восстановления", — сообщил он агентству Reuters.

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Судьба пропавших без вести

Отныне специальные группы больше не будут прочесывать местность исключительно ради поиска тел. По словам главы Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий Дхарама Раджа Упрети, любые человеческие останки или ценные вещи, обнаруженные в процессе расчистки и восстановления, обязательно будут передаваться семьям. Спасательные выезды будут осуществляться только в случае крайней необходимости.

Между тем правительство разрабатывает правовой механизм официального признания пропавших без вести людей умершими. Это позволит их семьям уладить банковские вопросы и получить положенные страховые выплаты.

"Мы инициируем соответствующие процедуры для выполнения необходимых юридических формальностей", — подчеркнул Фаниндра Паудель.

Новини.LIVE сообщали, что высокогорные районы Непала и китайского Тибета накрыло колоссальное наводнение и оползни, которые уничтожили сотни домов и унесли жизни как минимум 586 человек. В зоне бедствия была развернута масштабная поисково-спасательная операция.

Среди пропавших без вести остаются 56 украинцев, которые находились в регионе во время стихийного бедствия. Дипломаты и профильные службы круглосуточно работают над установлением контакта с нашими гражданами и координируют поисковые мероприятия с местными властями. На данный момент официальных данных о гибели или ранении украинцев нет.