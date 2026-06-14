Бывший советник МВД заявил, что в Украине не взимают большинство штрафов за нарушение ПДД

Бывший советник МВД Владимир Мартыненко. Фото: Владимир Мартыненко/Facebook

В Украине значительная часть штрафов за нарушение правил дорожного движения остается неуплаченной, а механизм их взыскания работает неэффективно. В частности, отсутствует неотвратимость наказания для водителей, систематически нарушающих правила.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, передает Новини.LIVE.

Мартыненко привел статистику неуплаченных штрафов за нарушение ПДД

Экс-советник отметил, что в отдельных регионах ежегодно фиксируются сотни тысяч неуплаченных штрафов. Мартыненко также сообщил, что около 75% производств по неуплаченным штрафам исполнительная служба закрывает из-за невозможности их взыскания.

"У нас нет неотвратимости наказания. Я читаю базу статистики в открытом доступе: лидером среди нарушителей по уплате штрафов является Днепропетровская область — 211,5 тысяч штрафов, далее Киев — 193,7 тысяч, и Одесская область — 146,9 тысяч неуплаченных штрафов за год. 75% этих штрафов исполнительная служба закрывает из-за невозможности взыскания. И это правда", — сказал он.

В то же время Мартыненко добавил, что водители, которые не платят штрафы, продолжают ездить по дорогам, иногда избегая фиксации камерами.

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"Они продолжают мчаться, вешают номера, обвешиваются различными "гирляндами", и камера не может их просто идентифицировать", — отметил он.

В то же время журналист Константин Андриюк не согласился с такими выводами, подчеркнув, что в Украине уже существуют механизмы воздействия на нарушителей. По его словам, в случае неуплаты штрафа могут арестовывать банковские счета, блокировать карты, а автомобили злостных должников — объявлять в розыск и эвакуировать на штрафплощадки.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина стала лидером в Европе по количеству погибших в ДТП. Такие показатели фиксируются на фоне общего высокого уровня аварийности на дорогах страны.

Также Новини.LIVE сообщали, что законопроект о введении системы штрафных баллов для водителей в настоящее время заблокирован в профильном комитете Верховной Рады. В то же время около 70% народных депутатов готовы поддержать его во время голосования в сессионном зале.