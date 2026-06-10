За год погибли более 3,2 тыс. человек: народный депутат назвал главную причину ДТП

Депутат Роман Грищук в Раде. Фото: кадр из видео

В 2025 году дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 3249 человек в Украине. Среди погибших — 202 ребенка. Еще около 32 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил народный депутат Роман Грищук, передает Новини.LIVE.

Основная причина смертности на дорогах — превышение скорости

По словам Грищука, основной причиной смертельных аварий остается превышение скорости. Депутат подчеркнул, что масштаб потерь свидетельствует не об отдельных трагических случаях, а о системной проблеме безопасности дорожного движения в Украине.

"Основная причина смертности на дорогах — превышение скорости. То, что произошло на Караваевых Дачах, не является случайностью, а следствием работы всей системы", — отметил Грищук.

Он подчеркнул, что для уменьшения количества жертв недостаточно лишь ужесточать ответственность за нарушение скоростного режима. По его убеждению, государство должно внедрять комплексные решения в сфере дорожной безопасности и определить стратегической целью нулевую смертность на дорогах.

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Как писали Новини.LIVE, 5 июня на Караваевых Дачах в Соломенском районе столицы произошло смертельное ДТП. Автомобиль въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека. Впоследствии стало известно, что водитель ранее часто нарушал правила дорожного движения и превышал скорость.

Также Новини.LIVE сообщали о трагическом ДТП в Днепре. Там автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Этому предшествовало столкновение с другим автомобилем.