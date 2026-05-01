Видео

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибли работники ТЦК и гражданский

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибли работники ТЦК и гражданский

Дата публикации 1 мая 2026 12:56
Смертельное ДТП в Черкасской области: погибли работники ТЦК и гражданский
Место ДТП. Фото: Нацполиция

В Черкасской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Среди погибших — двое военнослужащих территориального центра комплектования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Черкасский областной ТЦК и полицию Черкасской области.

В аварии погибли работники ТЦК и гражданский водитель

Авария произошла 30 апреля вблизи села Княжа Звенигородского района.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля Ford Galaxy не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Kodiaq под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП погибли оба водителя и 52-летний пассажир Ford. Еще двух пассажиров этого же авто — мужчин в возрасте 34 и 40 лет — доставили в больницу с травмами различной степени.

Место аварии. Фото: Нацполиция

По информации Черкасского областного ТЦК, двумя погибшими оказались работники Звенигородского РТЦК и СП. Военнослужащие ранее принимали участие в боевых действиях в Харьковской и Донецкой областях.

Сообщение Черкасского областного ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Ранее Новини.LIVE писали, что на Львовщине автокран столкнулся с поездом. Погиб машинист и водитель автокрана, еще два человека с тяжелыми травмами госпитализированы.

А также сообщалось, что в Польше перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии пострадали пятеро взрослых и один ребенок.

ДТП смерть Черкасская область ТЦК и СП
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
