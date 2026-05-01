Смертельна ДТП на Черкащині: загинули працівники ТЦК і цивільний
У Черкаській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей. Серед загиблих — двоє військовослужбовців територіального центру комплектування.
У аварії загинули працівники ТЦК і цивільний водій
Аварія сталася 30 квітня поблизу села Княжа Звенигородського району.
Як повідомили в поліції, попередньо встановлено, що 54-річний водій автомобіля Ford Galaxy не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Skoda Kodiaq під керуванням 42-річного водія.
Внаслідок ДТП загинули обидва водії та 52-річний пасажир Ford. Ще двох пасажирів цього ж авто — чоловіків віком 34 і 40 років — доправили до лікарні з травмами різного ступеня.
За інформацією Черкаського обласного ТЦК, двома загиблими виявилися працівники Звенигородського РТЦК та СП. Військовослужбовці раніше брали участь у бойових діях на Харківщині та Донеччині.
Раніше Новини.LIVE писали, що на Львівщині автокран зіштовхнувся з поїздом. Загинув машиніст та водій автокрану, ще двоє людей із тяжкими травмами госпіталізовані.
А також повідомлялося, що у Польщі перекинувся автобус з українцями. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро дорослих та одна дитина.