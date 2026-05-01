Смертельна ДТП на Черкащині: загинули працівники ТЦК і цивільний

У Черкаській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей. Серед загиблих — двоє військовослужбовців територіального центру комплектування.

Черкаський обласний ТЦК та поліція Черкаської області.

У аварії загинули працівники ТЦК і цивільний водій

Аварія сталася 30 квітня поблизу села Княжа Звенигородського району.

Як повідомили в поліції, попередньо встановлено, що 54-річний водій автомобіля Ford Galaxy не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Skoda Kodiaq під керуванням 42-річного водія.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії та 52-річний пасажир Ford. Ще двох пасажирів цього ж авто — чоловіків віком 34 і 40 років — доправили до лікарні з травмами різного ступеня.

За інформацією Черкаського обласного ТЦК, двома загиблими виявилися працівники Звенигородського РТЦК та СП. Військовослужбовці раніше брали участь у бойових діях на Харківщині та Донеччині.

