Смертельна ДТП на Черкащині: загинули працівники ТЦК і цивільний

Смертельна ДТП на Черкащині: загинули працівники ТЦК і цивільний

Дата публікації: 1 травня 2026 12:56
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули працівники ТЦК і цивільний
Місце ДТП. Фото: Нацполіція

У Черкаській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей. Серед загиблих — двоє військовослужбовців територіального центру комплектування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Черкаський обласний ТЦК та поліцію Черкаської області.

У аварії загинули працівники ТЦК і цивільний водій

Аварія сталася 30 квітня поблизу села Княжа Звенигородського району.

Як повідомили в поліції, попередньо встановлено, що 54-річний водій автомобіля Ford Galaxy не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Skoda Kodiaq під керуванням 42-річного водія.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії та 52-річний пасажир Ford. Ще двох пасажирів цього ж авто — чоловіків віком 34 і 40 років — доправили до лікарні з травмами різного ступеня.

Місце аварії. Фото: Нацполіція

За інформацією Черкаського обласного ТЦК, двома загиблими виявилися працівники Звенигородського РТЦК та СП. Військовослужбовці раніше брали участь у бойових діях на Харківщині та Донеччині.

На Черкащині у ДТП загинула 2 працівники ТЦК
Повідомлення Черкаського обласного ТЦК. Фото: скриншот з Facebook

Раніше Новини.LIVE писали, що на Львівщині автокран зіштовхнувся з поїздом. Загинув машиніст та водій автокрану, ще двоє людей із тяжкими травмами госпіталізовані.

А також повідомлялося, що у Польщі перекинувся автобус з українцями. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро дорослих та одна дитина.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
