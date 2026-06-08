Власти готовят жесткие наказания для водителей за регулярные нарушения ПДД

Юлия Свириденко. Фото: ОПУ

В Украине существенно ужесточат наказание за превышение скорости и законодательно урегулируют движение электросамокатов. Глава правительства Юлия Свириденко анонсировала запуск новых инструментов контроля на дорогах и добавила, что финальный пакет законодательных изменений обязательно будет учитывать общественное мнение, чтобы минимизировать количество смертельных трагедий в ДТП.

Об этом Юлия Свириденко сообщила на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

В Украине хотят кардинально изменить систему штрафов для частых нарушителей ПДД

Кабинет Министров определил четыре ключевых направления для реформ. В первую очередь планируют существенно усилить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения (ПДД). Особенно жесткие финансовые и административные санкции ждут тех водителей, которые регулярно и сознательно превышают установленные ограничения скорости в населенных пунктах и на магистралях.

Кроме того, МВД планирует серьезно усовершенствовать и расширить нынешнюю систему как автоматической, так и неавтоматической фиксации правонарушений. Отдельным важным пунктом станет долгожданное законодательное урегулирование правил использования легкого персонального электротранспорта, в частности электросамокатов и моноколес, которые сейчас часто становятся причиной аварий на тротуарах и дорогах.

"Финальные решения должны учитывать предложения общества. Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", — высказалась Юлия Свириденко.

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Новини.LIVE отмечает, что обсуждение о необходимости изменений в системе наказаний для нарушителей ПДД особенно обострились после смертельного ДТП в Киеве. Речь идет об инциденте, который произошел в пятницу, 5 июня, когда автомобиль на высокой скорости влетел в подземный переход в Киеве. Из-за действий водителя погибло четверо людей.

Во время проверки личности водителя полицейские обнаружили, что на его счету есть 39 зафиксированных нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них касаются превышения скорости, которые фиксировались в том числе и в течение всего прошлого года. За совершенное правонарушение водителю грозит до 10 лет тюремного заключения с последующим запретом садиться за руль на срок до 3 лет.