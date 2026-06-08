Уряд готує жорсткі покарання для водіїв за регулярні порушення ПДР

Юлія Свириденко. Фото: ОПУ

В Україні суттєво посилять покарання за перевищення швидкості та законодавчо врегулюють рух електросамокатів. Очільниця уряду Юлія Свириденко анонсувала запуск нових інструментів контролю на дорогах і додала, що фінальний пакет законодавчих змін обов'язково враховуватиме громадську думку, аби мінімізувати кількість смертельних трагедій у ДТП.

Про це Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

В Україні хочуть кардинально змінити систему штрафів для частих порушників ПДР

Кабінет Міністрів визначив чотири ключові напрямки для реформ. Першочергово планують суттєво посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху (ПДР). Особливо жорсткі фінансові та адміністративні санкції чекають на тих водіїв, які регулярно і свідомо перевищують встановлені обмеження швидкості у населених пунктах та на магістралях.

Крім того, МВС планує серйозно вдосконалити та розширити нинішню систему як автоматичної, так і неавтоматичної фіксації правопорушень. Окремим важливим пунктом стане довгоочікуване законодавче врегулювання правил використання легкого персонального електротранспорту, зокрема електросамокатів та моноколіс, які наразі часто стають причиною аварій на тротуарах і дорогах.

"Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Співчуваю кожному, хто втратив рідних і близьких на дорогах. Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися", — висловилась Юлія Свириденко.

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Новини.LIVE зазначає, що обговорення про необхідність змін щодо системи покарань для порушників ПДР особливо загострились після смертельної ДТП у Києві. Йдеться про інцидент, що стався у п'ятницю, 5 червня, коли автомобіль на високій швидкості влетів у підземний перехід у Києві. Через дії водія загинуло четверо людей.

Під час перевірки особи керманича поліцейські виявили, що на його рахунку є 39 зафіксованих порушень ПДР. Переважна більшість із них стосуються перевищення швидкості, які фіксувалися зокрема й протягом усього минулого року. За скоєне правопорушення водієві загрожує до 10 років тюремного ув'язнення з подальшою забороною сідати за кермо на строк до 3 років.