Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Раді посилюють правила для електросамокатів

У Раді посилюють правила для електросамокатів

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 14:11
У ВРУ готують нові правила для електросамокатів та відповідальність
Жінка на самокаті. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Володимир Крейденко повідомив, що у Верховній Раді готують нові правила для електросамокатів. Зокрема, унормують швидкість, вік і відповідальність. Вже наступного тижня профільний комітет Ради розгляне законопроєкт.

Про це ексклюзивно Володимир Крейденко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Правила для електросамокатів

Ініціатива про врегулювання легкого персонального електричного транспорту триває з 2020 року

"Протягом шести років, на жаль, ми не змогли в Верховній Раді ухвалити правила, хто може користуватися, як, з якою швидкістю, з якого віку. І зараз є в нас законопроєкт, який розглядається і готується до другого читання", — розповів Крейденко.

Наступного тижня профільний комітет розгляне законопроєкт та запровадить у законодавстві поняття "легкий персональний електричний транспорт", а також визначить правила.

Читайте також:

За словами нардепа, шість років самокати не є учасниками дорожнього руху.

"І відповідальності, як притягнути, коли людина наїхала на пішохода, коли вона потрапила в ДТП, це великий виклик для нашої правоохоронної системи, бо вони починають проводити аналогії. А в законі, закон має бути чіткий, і правила мають бути чіткі. Не має бути аналогії, має бути чітке визначення, що це безпосередній учасник дорожнього руху, він має рухатися по велодоріжках або по правій частині дороги", — розповів він.

Крім того, наразі тривають дискусії стосовно максимальної швидкості. Наразі обговорюють варіанти 25, 30 або 50 км/год. Також говоритимуть про те, чи потрібні захисні елементи. 

Користування електросамокатів дітьми

Крейденко зазначив, що заборони користування самокатами для дітей не буде, але встановлять чітке визначення. 

"До 7 років рухаються на самокатах по велодоріжках у супроводі батьків або опікуна. І тут важливо, що ці діти мають перебувати під постійним контролем із захисними елементами. Якщо тобі 14 і більше, то ти вже маєш рухатися виключно по велодоріжках або по правій частині, або 16 років, теж дискусія йде, 14 чи 16", — каже нардеп.

Також для орендованих електросамокатів можуть запровадити автоматичне зниження максимальної швидкості за допомогою програмних налаштувань у сервісах прокату.

Як писали Новини.LIVE, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що в Україні електросамокати офіційно вважаються транспортними засобами

Крім того, Білошицький повідомив, що в Україні поки відсутнє чітке регулювання щодо виїзду дітей на самокатах на дороги загального користування. Через потенційну небезпеку такої ситуації в країні можуть запровадити відповідні обмеження.

Верховна Рада самокати Україна ефір Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації