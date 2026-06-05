У ВРУ готують нові правила для електросамокатів та відповідальність

Жінка на самокаті. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Володимир Крейденко повідомив, що у Верховній Раді готують нові правила для електросамокатів. Зокрема, унормують швидкість, вік і відповідальність. Вже наступного тижня профільний комітет Ради розгляне законопроєкт.

Про це ексклюзивно Володимир Крейденко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Правила для електросамокатів

Ініціатива про врегулювання легкого персонального електричного транспорту триває з 2020 року.

"Протягом шести років, на жаль, ми не змогли в Верховній Раді ухвалити правила, хто може користуватися, як, з якою швидкістю, з якого віку. І зараз є в нас законопроєкт, який розглядається і готується до другого читання", — розповів Крейденко.

Наступного тижня профільний комітет розгляне законопроєкт та запровадить у законодавстві поняття "легкий персональний електричний транспорт", а також визначить правила.

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За словами нардепа, шість років самокати не є учасниками дорожнього руху.

"І відповідальності, як притягнути, коли людина наїхала на пішохода, коли вона потрапила в ДТП, це великий виклик для нашої правоохоронної системи, бо вони починають проводити аналогії. А в законі, закон має бути чіткий, і правила мають бути чіткі. Не має бути аналогії, має бути чітке визначення, що це безпосередній учасник дорожнього руху, він має рухатися по велодоріжках або по правій частині дороги", — розповів він.

Крім того, наразі тривають дискусії стосовно максимальної швидкості. Наразі обговорюють варіанти 25, 30 або 50 км/год. Також говоритимуть про те, чи потрібні захисні елементи.

Користування електросамокатів дітьми

Крейденко зазначив, що заборони користування самокатами для дітей не буде, але встановлять чітке визначення.

"До 7 років рухаються на самокатах по велодоріжках у супроводі батьків або опікуна. І тут важливо, що ці діти мають перебувати під постійним контролем із захисними елементами. Якщо тобі 14 і більше, то ти вже маєш рухатися виключно по велодоріжках або по правій частині, або 16 років, теж дискусія йде, 14 чи 16", — каже нардеп.

Також для орендованих електросамокатів можуть запровадити автоматичне зниження максимальної швидкості за допомогою програмних налаштувань у сервісах прокату.

Як писали Новини.LIVE, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що в Україні електросамокати офіційно вважаються транспортними засобами.

Крім того, Білошицький повідомив, що в Україні поки відсутнє чітке регулювання щодо виїзду дітей на самокатах на дороги загального користування. Через потенційну небезпеку такої ситуації в країні можуть запровадити відповідні обмеження.