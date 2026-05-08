В Україні можуть зобов’язати водіїв електросамокатів мати права

Чоловік на електросамокаті. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують дозволити керувати електросамокатами лише особам, які мають посвідчення водія. Причина: все частіше трапляються ДТП за участі таких водіїв. Більше того, підлітки катаються по дві-три людини на одному транспортному засобі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на петицію на сайті Кабінету міністрів.

Петиція на сайті Кабміну. Фото: скриншот

Електросамокати все частіше стають причиною аварій

Автором петиції є Анастасія Усіченко. Станом на 14:45 8 травня документ набрав понад 200 голосів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилось 76 днів.

"Користувачі електросамокатів катаються у пішохідних зонах, розвиваючи швидкість 60+ км/год, збивають людей і стають причиною травм. Також вони часто виїжджають на проїжджу частину і стають причиною аварій, бо повертають в неналежному місці, перетинають смуги руху, катаються по 2-3 людини на одному транспортному засобі і не мають розпізнавальних знаків", — зазначає авторка.

Щоб зменшити кількість нещасних випадків, вона просить зобовʼязати власників та користувачів електросамокатів, моноколіс і подібних транспортних засобів отримувати водійські права.

Читайте також:

"Пропоную зобовʼязати власників та користувачів електросамокатів, моноколіс і подібних транспортних засобів отримувати водійські права, щоб зменшити кількість нещасних випадків, причиною яких вони стають", — каже громадянка.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно смертельна дорожньо-транспорта пригода сталася на Черкащині. У ній загинули двоє військовослужбовців територіального центру комплектування. Ще двох пасажирів госпіталізували.

Також вже вдруге в ДТП потрапив олень Борис. У автівку зоозахисників, які його везли, в’їхала інша машина. Тварина перебуває у стані глибокого стресу.