Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні можуть зобов’язати водіїв електросамокатів мати права

В Україні можуть зобов’язати водіїв електросамокатів мати права

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 15:42
В Україні можуть зобов’язати водіїв електросамокатів мати права
Чоловік на електросамокаті. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують дозволити керувати електросамокатами лише особам, які мають посвідчення водія. Причина: все частіше трапляються ДТП за участі таких водіїв. Більше того, підлітки катаються по дві-три людини на одному транспортному засобі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на петицію на сайті Кабінету міністрів.

петиція
Петиція на сайті Кабміну. Фото: скриншот

Електросамокати все частіше стають причиною аварій

Автором петиції є Анастасія Усіченко. Станом на 14:45 8 травня документ набрав понад 200 голосів із 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилось 76 днів.

"Користувачі електросамокатів катаються у пішохідних зонах, розвиваючи швидкість 60+ км/год, збивають людей і стають причиною травм. Також вони часто виїжджають на проїжджу частину і стають причиною аварій, бо повертають в неналежному місці, перетинають смуги руху, катаються по 2-3 людини на одному транспортному засобі і не мають розпізнавальних знаків", — зазначає авторка.

Щоб зменшити кількість нещасних випадків, вона просить зобовʼязати власників та користувачів електросамокатів, моноколіс і подібних транспортних засобів отримувати водійські права.

Читайте також:

"Пропоную зобовʼязати власників та користувачів електросамокатів, моноколіс і подібних транспортних засобів отримувати водійські права, щоб зменшити кількість нещасних випадків, причиною яких вони стають", — каже громадянка.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно смертельна дорожньо-транспорта пригода сталася на Черкащині. У ній загинули двоє військовослужбовців територіального центру комплектування. Ще двох пасажирів госпіталізували.

Також вже вдруге в ДТП потрапив олень Борис. У автівку зоозахисників, які його везли, в’їхала інша машина. Тварина перебуває у стані глибокого стресу.

Кабінет міністрів самокати петиція
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації