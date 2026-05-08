В Украине могут обязать водителей электросамокатов иметь права
В Украине предлагают разрешить управлять электросамокатами только лицам, имеющим водительское удостоверение. Причина: все чаще случаются ДТП с участием таких водителей. Более того, подростки катаются по два-три человека на одном транспортном средстве.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на петицию на сайте Кабинета министров.
Электросамокаты все чаще становятся причиной аварий
Автором петиции является Анастасия Усиченко. По состоянию на 14:45 8 мая документ набрал более 200 голосов из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 76 дней.
"Пользователи электросамокатов катаются в пешеходных зонах, развивая скорость 60+ км/ч, сбивают людей и становятся причиной травм. Также они часто выезжают на проезжую часть и становятся причиной аварий, потому что поворачивают в неположенном месте, пересекают полосы движения, катаются по 2-3 человека на одном транспортном средстве и не имеют опознавательных знаков", — отмечает автор.
"Предлагаю обязать владельцев и пользователей электросамокатов, моноколес и подобных транспортных средств получать водительские права, чтобы уменьшить количество несчастных случаев, причиной которых они становятся", — говорит гражданка.
