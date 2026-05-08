В Украине могут обязать водителей электросамокатов иметь права

Мужчина на электросамокате. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают разрешить управлять электросамокатами только лицам, имеющим водительское удостоверение. Причина: все чаще случаются ДТП с участием таких водителей. Более того, подростки катаются по два-три человека на одном транспортном средстве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на петицию на сайте Кабинета министров.

Петиция на сайте Кабмина. Фото: скриншот

Электросамокаты все чаще становятся причиной аварий

Автором петиции является Анастасия Усиченко. По состоянию на 14:45 8 мая документ набрал более 200 голосов из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 76 дней.

"Пользователи электросамокатов катаются в пешеходных зонах, развивая скорость 60+ км/ч, сбивают людей и становятся причиной травм. Также они часто выезжают на проезжую часть и становятся причиной аварий, потому что поворачивают в неположенном месте, пересекают полосы движения, катаются по 2-3 человека на одном транспортном средстве и не имеют опознавательных знаков", — отмечает автор.

Чтобы уменьшить количество несчастных случаев, она просит обязать владельцев и пользователей электросамокатов, моноколес и подобных транспортных средств получать водительские права.

"Предлагаю обязать владельцев и пользователей электросамокатов, моноколес и подобных транспортных средств получать водительские права, чтобы уменьшить количество несчастных случаев, причиной которых они становятся", — говорит гражданка.

