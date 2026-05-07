Олень Борис снова в беде: в Ровенской области произошло ДТП

Олень Борис. Фото: misto.media

На Ривненщине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием зоозащитников, которые перевозили на лечение известного оленя Бориса. Несмотря на сильный удар другого автомобиля, животное чудом избежало смерти или травм, однако находится в состоянии глубокого стресса. Сейчас Борис уже доставлен в Центр спасения, где ветеринары делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние перед запланированной сложной операцией.

Об этом сообщили зоозащитники Wild Animal Center Rescue, передает Новини.LIVE.

Олень Борис едва не погиб в ДТП

Команда Центра спасения диких животных Wild Animals Rescue Center сообщила о досадном происшествии, которое произошло сегодня, 7 мая, ночью в 00:37. Спасатели как раз возвращались из поселка Заречное, что на Ровенщине, вместе с оленем Борисом. Животное забирали на срочную операцию, ведь егерь Руслан Христюк заметил, что олень начал стремительно терять вес. Также его поврежденный пант разрастался неправильно. Перед выездом Борису сделали повторный рентген травмированной ноги, который показал, что перелом успешно срастается самостоятельно, поэтому команда с надеждой на скорейшее выздоровление отправилась в путь.

Состояние автомобиля, который въехал в зоозащитников. Фото: кадр из видео

"Мы всегда понимаем все риски в дороге и делаем все, что от нас зависит, чтобы безопасно транспортировать животных: едем очень медленно и максимально внимательно, и везя травмированного оленя берегли его, как хрустальную вазу, чтобы не наскочить на ухабы или какие-то препятствия.

Но не все на дороге зависит только от нас, и, к сожалению, в нашу машину въехала другая машина, и бедный Борис уже второй раз за короткое время попал в аварию, и снова пострадал от человеческой невнимательности", — рассказали зоозащитники.

Последствия удара по машине, в которой перевозили животное. Фото: кадр из видео

Однако врачи отмечают, что олень сейчас очень напуган. Сейчас животное уже находится в безопасности под наблюдением специалистов Центра. Ему уже назначили поддерживающую терапию и отобрали все необходимые анализы для контроля показателей здоровья.

Ветеринары планируют удалить пант, который мешает животному нормально жить, но сначала Борис должен отойти от аварии.

Кто такой олень Борис

Более месяца назад в Ровенской области водитель совершила наезд на знаменитого оленя Бориса, бросив травмированное животное на произвол судьбы. Получив лечение, животное исчезло в густых зарослях.

Олень Борис. Фото: кадр из видео

Этот уход изрядно обеспокоил людей, ведь оставалось неизвестным, сможет ли он выжить после полученных травм. Однако уже в конце апреля оленя Бориса удалось разыскать вполне живым.

