Олень Борис знову в біді: на Рівненщині сталася ДТП

Олень Борис.

На Рівненщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі зоозахисників, які перевозили на лікування відомого оленя Бориса. Попри сильний удар іншого автомобіля, тварина дивом уникла смерті чи травм, проте перебуває у стані глибокого стресу. Зараз Борис уже доставлений до Центру порятунку, де ветеринари роблять усе можливе, аби стабілізувати його стан перед запланованою складною операцією.

Про це повідомили зоозахисники Wild Animal Center Rescue, передає Новини.LIVE.

Олень Борис ледь не загинув у ДТП

Команда Центру порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center повідомила про прикру подію, яка сталася сьогодні, 7 травня, вночі о 00:37. Рятувальники саме поверталися із селища Зарічне, що на Рівненщині, разом із оленем Борисом. Тварину забирали на термінову операцію, адже єгер Руслан Христюк помітив, що олень почав стрімко втрачати вагу. Також його пошкоджений пант розростався неправильно. Перед виїздом Борису зробили повторний рентген травмованої ноги, який показав, що перелом успішно зростається самостійно, тому команда з надією на швидке одужання вирушила в дорогу.

Стан автомобіля, який в'їхав у зоозахисників. Фото: кадр з відео

"Ми завжди розуміємо всі ризики в дорозі й робимо все, що від нас залежить, аби безпечно транспортувати тварин: їдемо дуже повільно та максимально уважно, і везучи травмованого оленя берегли його, як кришталеву вазу, аби не наскочити на вибоїни чи якісь перешкоди.

Але не все на дорозі залежить лише від нас, і, на жаль, у нашу автівку в'їхала інша машина, і бідолашний Борис вже вдруге за короткий час потрапив у аварію, і знову постраждав від людської неуважності", — розповіли зоозахисники.

Наслідки удару по автівці, в якій перевозили тварину. Фото: кадр з відео

Проте лікарі наголошують, що олень зараз дуже наляканий. Наразі тварина уже перебуває у безпеці під наглядом фахівців Центру. Йому вже призначили підтримуючу терапію та відібрали всі необхідні аналізи для контролю показників здоров'я.

Ветеринари планують видалити пант, який заважає тварині нормально жити, але спочатку Борис має відійти від аварії.

Хто такий олень Борис

Понад місяць тому в Рівненській області водійка здійснила наїзд на знаменитого оленя Бориса, кинувши травмовану тварину напризволяще. Отримавши лікування, тварина зникла в густих чагарниках.

Олень Борис.

Цей відхід неабияк стурбував людей, адже залишалося невідомим, чи зможе він вижити після отриманих травм. Проте уже наприкінці квітня оленя Бориса вдалося розшукати цілком живим.

