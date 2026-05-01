Авария с поездом и краном на Львовщине: количество жертв возросло

Дата публикации 1 мая 2026 11:32
Кран, который врезался в поезд. Фото: Виталий Глагола

Количество жертв жуткой аварии на железнодорожном переезде во Львовской области возросло до двух. Водитель грузового автокрана, который спровоцировал столкновение с поездом, умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в Укрзализныце, передает Новини.LIVE.

Погиб водитель крана, который допустил столкновение с поездом

Водитель грузового автокрана, действия которого привели к масштабной аварии, умер по дороге в больницу. Таким образом, авария унесла жизни уже двух участников ДТП.

Само дорожно-транспортное происшествие произошло из-за грубого игнорирования красного света. Автокран выехал на переезд прямо перед движущимся поездом, вследствие чего избежать мощного столкновения было невозможно. Прямо на месте инцидента погиб машинист локомотива. По информации компании-перевозчика, железнодорожник был ветераном, который прошел фронт и недавно вернулся к выполнению своих гражданских рабочих обязанностей.

Поїзд зіткнувся з краном
Повреждения поезда в результате столкновения. Фото: Виталий Глагола

Серьезные травмы в результате удара получил также помощник погибшего машиниста, которого медики госпитализировали в тяжелом состоянии. В то же время ни один из пассажиров не пострадал.

Читайте также:

На фоне трагедии представители Укрзализныци в очередной раз обратились ко всем участникам дорожного движения с категорическим требованием останавливаться перед переездами и не пренебрегать собственной безопасностью.

"Никаких успею или проскочу. Переезд - не место для экспериментов. Уважайте жизнь других людей", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Новини.LIVE сообщали, что в Индонезии недавно произошла масштабная авария с участием поезда. Он врезался в такси и поезд, в результате чего погибло 14 человек, десятки получили тяжелые травмы.

А в Харьковской области в начале апреля произошла авария: грузовик столкнулся с поездом. От силы удара несколько вагонов сошло с рельсов.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
