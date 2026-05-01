Аварія з потягом та краном на Львівщині: кількість жертв зросла

Кран, який врізався у поїзд. Фото: Віталій Глагола

Кількість жертв моторошної аварії на залізничному переїзді у Львівській області зросла до двох. Водій вантажного автокрана, який спровокував зіткнення з потягом, помер під час транспортування до медичного закладу.

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Загинув водій крану, який допустив зіткнення з поїздом

Водій вантажного автокрана, дії якого призвели до масштабної аварії, помер дорогою до лікарні. Таким чином, аварія забрала життя вже двох учасників ДТП.

Сама дорожньо-транспортна пригода сталася через грубе ігнорування червоного світла. Автокран виїхав на переїзд прямо перед рухомим поїздом, внаслідок чого уникнути потужного зіткнення було неможливо. Прямо на місці інциденту загинув машиніст локомотива. За інформацією компанії-перевізника, залізничник був ветераном, який пройшов фронт та нещодавно повернувся до виконання своїх цивільних робочих обов'язків.

Пошкодження поїзда внаслідок зіткнення. Фото: Віталій Глагола

Серйозних травм унаслідок удару зазнав також помічник загиблого машиніста, якого медики госпіталізували у тяжкому стані. Водночас жоден із пасажирів не постраждав.

На тлі трагедії представники Укрзалізниці вкотре звернулися до всіх учасників дорожнього руху з категоричною вимогою зупинятися перед переїздами та не нехтувати власною безпекою.

"Жодних встигну чи проскочу. Переїзд — не місце для експериментів. Поважайте життя інших людей", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

