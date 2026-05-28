Поліція може заборонити дітям до 14 років виїзд на дороги на самокатах

Діти на електросамокаті.

В Україні наразі ніяк не регулюється проблема виїзду дітей на самокатах на дороги загального користування. У зв'язку з тим, що це питання є великою небезпекою, в країні можуть ввести певну заборону.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець сказав начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Що може змінитися для дітей, у яких є самокати

За словами Олексія Білошицького, наразі законодавство України не містить вікових вікових обмежень для користувачів самокату на дорогах загального користування.

Тобто, відсутність врегулювання цього питання означає, що подібні випадки не є правопорушеннями, тож поліція не може на це відреагувати.

"У нас поки що немає змоги відреагувати належним чином на ці моменти, тому що це не є правопорушенням зараз. Це взагалі нічим не є, тому що не врегульовано", — сказав він.

Білошицький додав, що правоохоронці планують встановити планку на рівні 14 років, але остаточне рішення будуть ухвалювати народні депутати під час дискусій над відповідним законопроєктом.

Як повідомляло Новини.LIVE, в Україні пропонують дозволити керувати електросамокатами лише тим особам, які мають посвідчення водія. Причина в тому, що все частіше трапляються ДТП за участі таких водіїв.

Також ми писали, що в Україні офіційно прирівняли електросамокати до повноцінних транспортних засобів. Це сталося ще у 2025 році.