В Україні електросамокати прирівняли до транспортних засобів

Люди на самокатах.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що в Україні офіційно прирівняли електросамокати до повноцінних транспортних засобів. За його словами, це сталося ще минулого року, коли визначили два види легкого електротранспорту.

Про це Олексій Білошицький розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Електросамокати прирівняли до транспортних засобів

"Дійсно, є рішення Верховного суду. Але я би сказав, що на даний момент це рішення дійсно дало певні орієнтири для особливого судового розгляду. Але хочу також зауважити, що в минулому році і так було визначено два види от такого легкого електротранспорту, як транспортні засоби", — зазначив Білошицький.

За його словами, це легкий персональний електричний транспортний засіб і низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб. Він пояснив, що законодавець в законі про автомобільний транспорт дав визначення цим двом категоріям і наразі законодавчо закріплено вже це поняття, як транспортний засіб.

"А відповідно, якщо це транспортний засіб, то керманичі такого транспортного засобу, попри те, що це не врегульовано поки окремо, але принаймні мають дотримуватися загальних правил дорожнього руху. Тим не менше, дуже потрібне регулювання цього питання. Зараз на розгляді законопроєкт 3023 і мені здається, що цього тижня буде певний крок на вирішення цього питання", — повідомив Білошицький.

Він зазначив, що буде розгляд на комітеті. За його словами, це те, що потрібно саме зараз. Йдеться не лише про законопроєкт 3023, а й ще низку змін.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на коментар юриста Євгена Буліменка для "РБК-Україна", в Україні користувачів електросамокатів офіційно віднесено до учасників дорожнього руху. Відтепер вони мають дотримуватися ПДР та несуть відповідальність за їх порушення на загальних підставах.

Крім того, в Україні зареєстрували петицію, якою пропонують запровадити вимогу щодо наявності посвідчення водія для керування електросамокатами.