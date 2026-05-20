Верховний Суд визнав водіїв електросамокатів учасниками дорожнього руху

Жінка з дитиною на електросамокаті. Фото: Новини.LIVE

В Україні водіїв електросамокатів визнали учасниками дорожнього руху. Вони зобов’язані дотримуватися Правил дорожнього руху та несуть відповідальність за їх порушення на загальних підставах. Відповідну правову позицію сформовано в судовій практиці, зокрема на рівні Верховного Суду.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів юрист Євген Буліменко, передає Новини.LIVE.

За тяжкі травми в ДТП водіям електросамокатів загрожує ув'язнення

Буліменко розповів, що електросамокати у судовій практиці розглядаються як транспортні засоби, що можуть бути джерелом підвищеної небезпеки. У зв’язку з цим їхні користувачі прирівнюються до водіїв транспортних засобів.

В Україні законодавчо визначено категорії легкого електротранспорту, до яких належать легкі персональні електричні транспортні засоби з потужністю до 1000 Вт і максимальною швидкістю до 25 км/год, а також низькошвидкісні легкі електричні транспортні засоби з масою до 600 кг і конструктивною швидкістю до 50 км/год. Електросамокати відносяться до таких категорій залежно від технічних характеристик.

За порушення Правил дорожнього руху водії електросамокатів можуть нести адміністративну відповідальність. У разі спричинення ДТП з пошкодженням майна застосовується штраф 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами строком від шести місяців до одного року.

Читайте також:

За керування у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння передбачено штраф 17 тис. гривень з позбавленням права керування на один рік, а у разі повторного порушення протягом року — штраф 34 тис. гривень, позбавлення права керування на строк до трьох років, а також можливий адміністративний арешт до десяти діб або оплатне вилучення транспортного засобу.

У разі спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тяжких травм або смерті настає кримінальна відповідальність. За такі діяння можуть застосовуватися покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, обмеження волі або позбавлення волі.

Строки позбавлення чи обмеження волі залежать від статті Кримінального кодексу України та конкретних обставин справи:

при тілесних ушкодженнях середньої тяжкості — до кількох років обмеження або позбавлення волі;

— до кількох років обмеження або позбавлення волі; при тяжких тілесних ушкодженнях або смерті — позбавлення волі на строк орієнтовно від трьох до восьми років, із можливим додатковим позбавленням права керування транспортними засобами.

Окрім цього, винуватець дорожньо-транспортної пригоди зобов’язаний відшкодувати завдані збитки, включно з витратами на лікування, втраченим заробітком та моральною шкодою.

Як писали Новини.LIVE, на сайті Кабміну зареєстрували петицію, якою пропонують дозволити керувати електросамокатами лише особам, які мають посвідчення водія. Мета: зменшити кількість нещасних випадків. Автор зазначає, що часто виїжджають на проїжджу частину і стають причиною аварій, бо повертають в неналежному місці, перетинають смуги руху, катаються по 2-3 людини на одному транспортному засобі і не мають розпізнавальних знаків.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Івано-Франківську суд не покарав чоловіка, який перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керував електросамокатом. Представник обвинуваченого стверджував, що електросамокат не є транспортним засобом, адже має електродвигун потужністю лише 0,5 кВт. Суд погодився з його аргументами.