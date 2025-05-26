П'яний чоловік керував електросамокатом — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік на електросамокаті. Фото ілюстративне: unplash.com

В Івано-Франківську чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керував електросамокатом. Чоловіка судили, але до адміністративної відповідальності не притягнули.

Відповідну постанову Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив 15 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 18 березня фігурант на електросамокаті Bolt їхав площею Ринок, 2. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала, що чоловік п'яний.

Рішення суду

Під час судового засідання представник обвинуваченого стверджував, що електросамокат не є транспортним засобом, адже має електродвигун потужністю лише 0,5 кВт. Суд погодився з його аргументами й дійшов висновку, що електросамокат Bolt не є механічним транспортним засобом, тож і чоловік, який ним керував не є водієм. Справу вирішили закрити, оскільки не виявили складу адміністративного порушення.

Упродовж десятьох днів від дня проголошення вироку рішення суду можна було оскаржити. Наразі ж воно вже набуло законної сили.

Нагадаємо, у Кіровоградській області судили військового. У жовтні 2022 року він застрелив бійця, з яким служив в одній частині.

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю, який тричі скоїв СЗЧ. Бійця засудили до позбавлення волі.