Пьяный мужчина управлял электросамокатом — какое наказание избрал для него суд

Мужчина на электросамокате. Фото иллюстративное: unplash.com

В Ивано-Франковске мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял электросамокатом. Мужчину судили, но к административной ответственности не привлекли.

Соответствующее постановление Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области принял 15 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 18 марта фигурант на электросамокате Bolt ехал по площади Рынок, 2. Проверка на состояние алкогольного опьянения показала, что мужчина пьян.

Решение суда

Во время судебного заседания представитель обвиняемого утверждал, что электросамокат не является транспортным средством, ведь имеет электродвигатель мощностью всего 0,5 кВт. Суд согласился с его аргументами и пришел к выводу, что электросамокат Bolt не является механическим транспортным средством, поэтому и мужчина, который им управлял не является водителем. Дело решили закрыть, поскольку не обнаружили состава административного нарушения.

В течение десяти дней со дня провозглашения приговора решение суда можно было обжаловать. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

Напомним, в Кировоградской области судили военного. В октябре 2022 года он застрелил бойца, с которым служил в одной части.

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