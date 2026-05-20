Главная Новости дня Верховный Суд признал водителей самокатов участниками дорожного движения

Верховный Суд признал водителей самокатов участниками дорожного движения

Дата публикации 20 мая 2026 15:07
Верховный Суд признал водителей электросамокатов участниками дорожного движения
Женщина с ребенком на электросамокате. Фото: Новини.LIVE

В Украине водителей электросамокатов признали участниками дорожного движения. Они обязаны соблюдать Правила дорожного движения и несут ответственность за их нарушение на общих основаниях. Соответствующая правовая позиция сформирована в судебной практике, в частности на уровне Верховного Суда.

Об этом в комментарии "РБК-Україна" рассказал юрист Евгений Булименко, передает Новини.LIVE.

За тяжелые травмы в ДТП водителям электросамокатов грозит заключение

Булименко рассказал, что электросамокаты в судебной практике рассматриваются как транспортные средства, которые могут быть источником повышенной опасности. В связи с этим их пользователи приравниваются к водителям транспортных средств.

В Украине законодательно определены категории легкого электротранспорта, к которым относятся легкие персональные электрические транспортные средства с мощностью до 1000 Вт и максимальной скоростью до 25 км/ч, а также низкоскоростные легкие электрические транспортные средства с массой до 600 кг и конструктивной скоростью до 50 км/ч. Электросамокаты относятся к таким категориям в зависимости от технических характеристик.

За нарушение Правил дорожного движения водители электросамокатов могут нести административную ответственность. В случае причинения ДТП с повреждением имущества применяется штраф 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.

За управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф 17 тыс. гривен с лишением права управления на один год, а в случае повторного нарушения в течение года — штраф 34 тыс. гривен, лишение права управления на срок до трех лет, а также возможен административный арест до десяти суток или возмездное изъятие транспортного средства.

В случае причинения телесных повреждений средней тяжести, тяжких травм или смерти наступает уголовная ответственность. За такие деяния могут применяться наказания в виде штрафа, общественных или исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы.

Сроки лишения или ограничения свободы зависят от статьи Уголовного кодекса Украины и конкретных обстоятельств дела:

  • при телесных повреждениях средней тяжести — до нескольких лет ограничения или лишения свободы;
  • при тяжких телесных повреждениях или смерти — лишение свободы на срок ориентировочно от трех до восьми лет, с возможным дополнительным лишением права управления транспортными средствами.

Кроме этого, виновник дорожно-транспортного происшествия обязан возместить причиненный ущерб, включая расходы на лечение, утраченный заработок и моральный ущерб.

Как писали Новини.LIVE, на сайте Кабмина зарегистрировали петицию, которой предлагают разрешить управлять электросамокатами только лицам, имеющим водительское удостоверение. Цель: уменьшить количество несчастных случаев. Автор отмечает, что часто выезжают на проезжую часть и становятся причиной аварий, потому что поворачивают в неположенном месте, пересекают полосы движения, катаются по 2-3 человека на одном транспортном средстве и не имеют опознавательных знаков.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Ивано-Франковске суд не наказал мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял электросамокатом. Представитель обвиняемого утверждал, что электросамокат не является транспортным средством, ведь имеет электродвигатель мощностью всего 0,5 кВт. Суд согласился с его аргументами.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
