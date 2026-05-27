В Украине электросамокаты приравняли к транспортным средствам

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что в Украине официально приравняли электросамокаты к полноценным транспортным средствам. По его словам, это произошло еще в прошлом году, когда определили два вида легкого электротранспорта.

Об этом Алексей Билошицкий рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Электросамокаты приравняли к транспортным средствам

"Действительно, есть решение Верховного суда. Но я бы сказал, что на данный момент это решение действительно дало определенные ориентиры для особого судебного разбирательства. Но хочу также заметить, что в прошлом году и так было определено два вида вот такого легкого электротранспорта, как транспортные средства", — отметил Билошицкий.

По его словам, это легкое персональное электрическое транспортное средство и низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство. Он пояснил, что законодатель в законе об автомобильном транспорте дал определение этим двум категориям и сейчас законодательно закреплено уже это понятие, как транспортное средство.

"А соответственно, если это транспортное средство, то руководители такого транспортного средства, несмотря на то, что это не урегулировано пока отдельно, но по крайней мере должны придерживаться общих правил дорожного движения. Тем не менее, очень нужно регулирование этого вопроса. Сейчас на рассмотрении законопроект 3023 и мне кажется, что на этой неделе будет определенный шаг на решение этого вопроса", — сообщил Билошицкий.

Он отметил, что будет рассмотрение на комитете. По его словам, это то, что нужно именно сейчас. Речь идет не только о законопроекте 3023, но и еще ряде изменений.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на комментарий юриста Евгения Булименко для "РБК-Украина", в Украине пользователи электросамокатов официально отнесены к участникам дорожного движения. Отныне они должны соблюдать ПДД и несут ответственность за их нарушение на общих основаниях.

Кроме того, в Украине зарегистрировали петицию, которой предлагают ввести требование о наличии водительского удостоверения для управления электросамокатами.