Главная Новости дня Полиция может запретить детям до 14 лет выезд на дороги на самокатах

Дата публикации 28 мая 2026 02:49
Дети на электросамокате. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пока никак не регулируется проблема выезда детей на самокатах на дороги общего пользования. В связи с тем, что этот вопрос является большой опасностью, в стране могут ввести определенный запрет.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сказал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Что может измениться для детей, у которых есть самокаты

По словам Алексея Билошицкого, сейчас законодательство Украины не содержит возрастных возрастных ограничений для пользователей самоката на дорогах общего пользования.

То есть, отсутствие урегулирования этого вопроса означает, что подобные случаи не являются правонарушениями, поэтому полиция не может на это отреагировать.

"У нас пока нет возможности отреагировать должным образом на эти моменты, потому что это не является правонарушением сейчас. Это вообще ничем не является, потому что не урегулировано", — сказал он.

Билошицкий добавил, что правоохранители планируют установить планку на уровне 14 лет, но окончательное решение будут принимать народные депутаты во время дискуссий над соответствующим законопроектом.

Как сообщало Новини.LIVE, в Украине предлагают разрешить управлять электросамокатами только тем лицам, которые имеют водительское удостоверение. Причина в том, что все чаще случаются ДТП с участием таких водителей.

Также мы писали, что в Украине официально приравняли электросамокаты к полноценным транспортным средствам. Это произошло еще в 2025 году.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
