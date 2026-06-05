В ВРУ готовят новые правила для электросамокатов и ответственность

Женщина на самокате. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Владимир Крейденко сообщил, что в Верховной Раде готовят новые правила для электросамокатов. В частности, нормируют скорость, возраст и ответственность. Уже на следующей неделе профильный комитет Рады рассмотрит законопроект.

Об этом эксклюзивно Владимир Крейденко сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Правила для электросамокатов

Инициатива об урегулировании легкого персонального электрического транспорта продолжается с 2020 года.

"В течение шести лет, к сожалению, мы не смогли в Верховной Раде принять правила, кто может пользоваться, как, с какой скоростью, с какого возраста. И сейчас есть у нас законопроект, который рассматривается и готовится ко второму чтению", — рассказал Крейденко.

На следующей неделе профильный комитет рассмотрит законопроект и введет в законодательстве понятие "легкий персональный электрический транспорт", а также определит правила.

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По словам нардепа, шесть лет самокаты не являются участниками дорожного движения.

"И ответственности, как привлечь, когда человек наехал на пешехода, когда он попал в ДТП, это большой вызов для нашей правоохранительной системы, потому что они начинают проводить аналогии. А в законе, закон должен быть четкий, и правила должны быть четкие. Не должно быть аналогии, должно быть четкое определение, что это непосредственный участник дорожного движения, он должен двигаться по велодорожкам или по правой части дороги", — рассказал он.

Кроме того, сейчас продолжаются дискуссии относительно максимальной скорости. Сейчас обсуждают варианты 25, 30 или 50 км/ч. Также будут говорить о том, нужны ли защитные элементы.

Пользование электросамокатов детьми

Крейденко отметил, что запрета пользования самокатами для детей не будет, но установят четкое определение.

"До 7 лет двигаются на самокатах по велодорожкам в сопровождении родителей или опекуна. И здесь важно, что эти дети должны находиться под постоянным контролем с защитными элементами. Если тебе 14 и больше, то ты уже должен двигаться исключительно по велодорожкам или по правой части, или 16 лет, тоже дискуссия идет, 14 или 16", — говорит нардеп.

Также для арендованных электросамокатов могут ввести автоматическое снижение максимальной скорости с помощью программных настроек в сервисах проката.

Как писали Новини.LIVE, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что в Украине электросамокаты официально считаются транспортными средствами.

Кроме того, Билошицкий сообщил, что в Украине пока отсутствует четкое регулирование относительно выезда детей на самокатах на дороги общего пользования. Из-за потенциальной опасности такой ситуации в стране могут ввести соответствующие ограничения.