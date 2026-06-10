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Головна Новини дня За рік загинули понад 3,2 тис. осіб: нардеп назвав головну причину ДТП

За рік загинули понад 3,2 тис. осіб: нардеп назвав головну причину ДТП

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 13:30
За рік загинули понад 3,2 тис. осіб: нардеп назвав головну причину ДТП
Нардеп Роман Грищук в Раді. Фото: кадр із відео

У 2025 році дорожньо-транспортні пригоди забрали життя 3249 людей в Україні. Серед загиблих — 202 дитини. Ще близько 32 тисяч осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це під час виступу в Верховній Раді повідомив народний депутат Роман Грищук, передає Новини.LIVE.

Основна причина смертності на дорогах — перевищення швидкості

За словами Грищука, основною причиною смертельних аварій залишається перевищення швидкості. Депутат наголосив, що масштаб втрат свідчить не про окремі трагічні випадки, а про системну проблему безпеки дорожнього руху в Україні.

"Основна причина смертності на дорогах — перевищення швидкості. Те, що сталося на Караваєвих Дачах, не є випадковістю, а наслідком роботи всієї системи", — зазначив Грищук.

Він підкреслив, що для зменшення кількості жертв недостатньо лише посилювати відповідальність за порушення швидкісного режиму. На його переконання, держава має впроваджувати комплексні рішення у сфері дорожньої безпеки та визначити стратегічною метою нульову смертність на дорогах.

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Як писали Новини.LIVE, 5 червня на Караваєвих Дачах у Солом’янському районі столиці сталася смертельна ДТП. Автомобіль вʼїхав у підземний перехід, внаслідок чого загинули четверо людей. Згодом стало відомо, що водій раніше часто порушував правила дорожнього руху та перевищував швидкість.

Також Новини.LIVE повідомляли про трагічну ДТП у Дніпрі. Там автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту. Цьому передувало зіткнення з іншим авто.

Верховна Рада ДТП авто
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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