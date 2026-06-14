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Головна Новини дня Ексрадник МВС заявив, що в Україні не стягують більшість штрафів ПДР

Ексрадник МВС заявив, що в Україні не стягують більшість штрафів ПДР

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 18:15
Ексрадник МВС заявив, що в Україні не стягують більшість штрафів ПДР
Ексрадник МВС Володимир Мартиненко. Фото: Володимир Мартиненко/Facebook

В Україні значна частина штрафів за порушення правил дорожнього руху залишається несплаченою, а механізм їх стягнення працює неефективно. Зокрема, бракує невідворотності покарання для водіїв, які систематично порушують правила.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, передає Новини.LIVE.

Мартиненко навів статистику несплачених штрафів ПДР

Ексрадник зазначив, що в окремих регіонах фіксуються сотні тисяч несплачених штрафів щороку. Мартиненко також повідомив, що близько 75% проваджень щодо несплачених штрафів виконавча служба закриває через неможливість їх стягнення.

"У нас немає невідворотності покарання. Я читаю базу статистики у відкритому доступі: лідером серед порушників сплати штрафів є Дніпропетровщина — 211,5 тисяч штрафів, далі Київ — 193,7 тисяч, і Одещина — 146,9 тисяч несплачених штрафів за рік. 75% цих штрафів виконавча служба закриває через неможливість стягнення. І це правда", — сказав він.

Водночас Мартиненко додав, що водії, які не сплачують штрафи, продовжують їздити дорогами, інколи уникаючи фіксації камерами.

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"Вони гасають далі, вішають номери, обвішуються різними "гірляндами", і камера їх не може просто ідентифікувати", — зазначив він.

У той же час журналіст Костянтин Андріюк не погодився з такими висновками, наголосивши, що в Україні вже існують механізми впливу на порушників. За його словами, у разі несплати штрафу можуть арештовувати банківські рахунки, блокувати картки, а автомобілі злісних боржників — оголошувати в розшук і евакуйовувати на штрафмайданчики.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна стала лідером у Європі за кількістю загиблих у ДТП. Такі показники фіксуються на тлі загального високого рівня аварійності на дорогах країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що законопроєкт про запровадження системи штрафних балів для водіїв наразі заблокований у профільному комітеті Верховної Ради. Водночас близько 70% народних депутатів готові підтримати його під час голосування в сесійній залі.

поліція штрафи ПДР
Литвин Вікторія - редактор
Автор:
Литвин Вікторія
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