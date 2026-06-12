Крейденко: у Раді заблокували закон про штрафні бали для водіїв

Володимир Крейденко. Фото: Володимир Крейденко/Facebook

Законопроєкт про запровадження штрафних балів для водіїв наразі заблоковано в профільному комітеті Верховної Ради. Водночас близько 70% народних депутатів готові підтримати документ під час голосування в сесійній залі.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко в ефірі "Вечір.LIVE".

Чому комітет блокує розгляд законопроєкту про штрафні бали



За його словами, поки комітет не надасть свій висновок, винести законопроєкт на розгляд парламенту неможливо.

"Поки комітет не надасть свій висновок, законопроєкт не зможуть винести на голосування", — наголосив Крейденко.

Він також зазначив, що через затримку розгляду документу депутати планують звертатися до голови Верховної Ради. Йдеться про застосування процедурних механізмів, які дозволять змусити комітет розглянути ініціативу.

Читайте також:

У разі ухвалення законопроєкту в Україні може бути запроваджена система штрафних балів для водіїв, яка впливатиме на відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Новини.LIVE повідомляли, що влада планує посилити відповідальність за регулярне перевищення швидкості на дорогах. Уряд закликає парламент підтримати підвищення штрафів для порушників, а також розширення системи камер автоматичної фіксації.

Новини.LIVE інформували, Міністерство інфраструктури Польщі підготувало зміни до законодавства, які значно посилюють вимоги до роботи у сфері таксі. Основні нововведення стосуватимуться іноземців із країн поза ЄС, зокрема громадян України.