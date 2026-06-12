Водіїв-порушників каратимуть жорстокіше: у МВС підготували проєкт

Очільник МВС Ігор Клименко. Фото: пресслужба МВС

Влада планує посилити відповідальність за систематичне перевищення швидкості на дорогах. Уряд закликає парламент підтримати збільшення штрафів для порушників, а також розширити мережу камер автоматичної фіксації. Відповідні законодавчі зміни вже підготували спільно з профільним комітетом Верховної Ради.

Про це заявили прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

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За словами Свириденко, останні резонансні ДТП свідчать про те, що проблема перевищення швидкості набуває системного характеру та потребує комплексних рішень.

"Для нас критично важливо, щоб народні депутати підтримали посилення штрафів для тих водіїв, які системно перевищують швидкість. І ці штрафи мають точно бути в розмірах більших, ніж вони є сьогодні. На нашій стороні це теж необхідність збільшити кількість камер на дорогах", — наголосила вона.

Прем'єр-міністерка також закликала парламентарів якнайшвидше розглянути підготовлені законодавчі ініціативи.

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"Давайте разом подивимося ще раз на ці запропоновані законодавчі ініціативи народних депутатів і урядовців, для того, щоб підсилити і винести в зал найближче засідання", — зазначила очільниця уряду.

Ініціативу підтримав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, Міністерство внутрішніх справ уже спільно з урядом та членами парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності підготувало проєкт змін щодо посилення відповідальності за перевищення швидкості.

"На сьогоднішній день підготовлений драфт щодо посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах. Тому, підтримуючи прем'єр-міністра, я за те, щоб ця відповідальність була збільшена", — сказав Клименко.

Очільник МВС висловив сподівання, що народні депутати найближчим часом розглянуть відповідні пропозиції та ухвалять рішення щодо змін до законодавства.

Як писали Новини.LIVE, 5 червня на Караваєвих Дачах у Солом’янському районі столиці сталася смертельна ДТП. Автомобіль вʼїхав у підземний перехід, внаслідок чого загинули четверо людей. Згодом стало відомо, що водій раніше часто порушував правила дорожнього руху та перевищував швидкість.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в уряді готують покарання для водіїв електросамокатів. Саме вони стають причиною багатьох аварій. Зокрема це стосується перевищення швидкості.