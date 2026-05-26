МВС погодило текст закону про декриміналізацію порнографії
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко висловився про декриміналізацію порнографії в Україні. За його словами, відомство погодило текст закону.
Про це Ігор Клименко сказав на саміті міст та регіонів, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Декриміналізація порнографії
Клименко повідомив, що закон наразі у Верховній Раді і в повноваженнях кожного депутата приймати цей закон.
"Міністерство внутрішніх справ погодило без зауважень практично текст цього закону", — додав він.
Як писали Новини.LIVE, минулого року петиція про декриміналізацію контенту для дорослих набрала достатню кількість голосів. Підписувати її закликав також очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев.
Раніше Гетманцев заявляв, що моделі OnlyFans зобовʼязані декларувати доходи та сплачувати податки за створений контент, однак їхня діяльність в Україні може кваліфікуватися за статтею про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.