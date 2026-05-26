МВД согласовало текст закона о декриминализации порнографии

Министр внутренних дел Игорь Клименко высказался о декриминализации порнографии в Украине. По его словам, ведомство согласовало текст закона.

Об этом Игорь Клименко сказал на саммите городов и регионов, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Декриминализация порнографии

Клименко сообщил, что закон сейчас в Верховной Раде и в полномочиях каждого депутата принимать этот закон.

"Министерство внутренних дел согласовало без замечаний практически текст этого закона", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, в прошлом году петиция о декриминализации контента для взрослых набрала достаточное количество голосов. Подписывать ее призвал также глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее Гетманцев заявлял, что модели OnlyFans обязаны декларировать доходы и платить налоги за созданный контент, однако их деятельность в Украине может квалифицироваться по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов.