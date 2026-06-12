Нарушителей-водителей будут наказывать более строго: в МВД подготовили законопроект

Глава МВД Игорь Клименко. Фото: пресс-служба МВД

Власти планируют ужесточить ответственность за систематическое превышение скорости на дорогах. Правительство призывает парламент поддержать увеличение штрафов для нарушителей, а также расширить сеть камер автоматической фиксации. Соответствующие законодательные изменения уже подготовлены совместно с профильным комитетом Верховной Рады.

Об этом заявили премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

МВД и правительство разработали проект по ужесточению наказания за превышение скорости

По словам Свириденко, последние резонансные ДТП свидетельствуют о том, что проблема превышения скорости приобретает системный характер и требует комплексных решений.

"Для нас критически важно, чтобы народные депутаты поддержали ужесточение штрафов для тех водителей, которые систематически превышают скорость. И эти штрафы должны быть точно в размерах больше, чем они есть сегодня. С нашей стороны также необходимо увеличить количество камер на дорогах", — подчеркнула она.

Премьер-министр также призвала парламентариев как можно скорее рассмотреть подготовленные законодательные инициативы.

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"Давайте вместе еще раз посмотрим на эти предложенные законодательные инициативы народных депутатов и правительственников, чтобы усилить их и вынести на ближайшее заседание", — отметила глава правительства.

Инициативу поддержал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, Министерство внутренних дел уже совместно с правительством и членами парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности подготовило проект изменений по ужесточению ответственности за превышение скорости.

"На сегодняшний день подготовлен проект по ужесточению ответственности за превышение скорости на дорогах. Поэтому, поддерживая премьер-министра, я за то, чтобы эта ответственность была увеличена", — сказал Клименко.

Глава МВД выразил надежду, что народные депутаты в ближайшее время рассмотрят соответствующие предложения и примут решение о внесении изменений в законодательство.

Как писали Новини.LIVE, 5 июня на Караваевых Дачах в Соломенском районе столицы произошло смертельное ДТП. Автомобиль въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека. Впоследствии стало известно, что водитель ранее часто нарушал правила дорожного движения и превышал скорость.

Также Новини.LIVE сообщали, что в правительстве готовят наказания для водителей электросамокатов. Именно они становятся причиной многих аварий. В частности, это касается превышения скорости.