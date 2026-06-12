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Главная Новости дня Крейденко: в Раде заблокировали закон о штрафных баллах для водителей

Крейденко: в Раде заблокировали закон о штрафных баллах для водителей

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Дата публикации 12 июня 2026 20:08
Крейденко: в Раде заблокировали закон о штрафных баллах для водителей
Владимир Крейденко. Фото: Владимир Крейденко/Facebook

Законопроект о введении штрафных баллов для водителей в настоящее время заблокирован в профильном комитете Верховной Рады. В то же время около 70% народных депутатов готовы поддержать документ во время голосования в сессионном зале.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко в эфире "Вечір.LIVE".

Почему комитет блокирует рассмотрение законопроекта о штрафных баллах

По его словам, пока комитет не предоставит свое заключение, вынести законопроект на рассмотрение парламента невозможно.

"Пока комитет не предоставит свое заключение, законопроект не смогут вынести на голосование", — подчеркнул Крейденко.

Он также отметил, что из-за задержки рассмотрения документа депутаты планируют обращаться к председателю Верховной Рады. Речь идет о применении процедурных механизмов, которые позволят заставить комитет рассмотреть инициативу.

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Верховная Рада водители прямой эфир Новини.LIVE
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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