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Головна Новини дня Україна перша в Європі за кількістю смертей у ДТП — Крейденко

Україна перша в Європі за кількістю смертей у ДТП — Крейденко

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 10:18
Україна перша в Європі за кількістю смертей у ДТП — Крейденко
Володимир Крейденко. Фото: Володимир Крейденко/Facebook

Україна посіла перше місце в Європі за кількістю смертей у дорожньо-транспортних пригодах. Такий показник фіксується на тлі високого рівня аварійності на дорогах.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE.
 

Чому Україна очолила європейський антирейтинг смертності в ДТП

За словами народного депутата, чинне законодавство є застарілим і більше не здатне ефективно стримувати порушників правил дорожнього руху. Він наголосив, що зволікання з оновленням норм безпеки коштує людських життів.

Крейденко підкреслив, що ситуація на дорогах потребує термінових змін, оскільки рівень смертності в ДТП залишається критично високим і ставить Україну в антирейтинг серед європейських країн.

"Україна є номер один за кількістю загиблих та травмованих у ДТП в Європі. Ми хочемо бути членами Європейського Союзу, ми хочемо зберігати життя, адже життя — це найвища цінність. Водночас виходить так, що ми фактично нехтуємо цими життями, не вносячи змін у законодавство, які вже давно назріли. Зараз є поштовх з боку виконавчої влади. Враховуючи це, маю надію, що разом ми зможемо створити об’єднавчий проєкт, який дозволить системно вирішити ці проблеми" — заявив народний депутат.

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Новини.LIVE повідомляли, що законопроєкт про запровадження штрафних балів для водіїв наразі заблокований у профільному комітеті Верховної Ради. Водночас близько 70% народних депутатів готові підтримати його під час голосування в сесійній залі.

Новини.LIVE інформували, що влада має намір посилити відповідальність за систематичне перевищення швидкості на дорогах. Уряд закликає парламент підтримати підвищення штрафів для порушників, а також розширення мережі камер автоматичної фіксації. Відповідні законодавчі зміни вже підготовлені спільно з профільним комітетом Верховної Ради.

ДТП штрафи правила дорожнього руху
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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