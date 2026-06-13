Украина занимает первое место в Европе по количеству смертей в ДТП — Крейденко

Владимир Крейденко. Фото: Владимир Крейденко/Facebook

Украина заняла первое место в Европе по количеству смертей в дорожно-транспортных происшествиях. Такой показатель фиксируется на фоне высокого уровня аварийности на дорогах.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко в эфире Вечір.LIVE.

Почему Украина возглавила европейский антирейтинг смертности в ДТП

По его словам, действующее законодательство устарело и больше не способно эффективно сдерживать нарушителей правил дорожного движения. Он подчеркнул, что промедление с обновлением норм безопасности обходится человеческими жизнями.

Крейденко подчеркнул, что ситуация на дорогах требует срочных изменений, поскольку уровень смертности в ДТП остается критически высоким и ставит Украину в антирейтинг среди европейских стран.

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"Украина занимает первое место по количеству погибших и травмированных в ДТП в Европе. Мы хотим быть членами Европейского Союза, мы хотим сохранять жизни, ведь жизнь — это высшая ценность. В то же время получается так, что мы фактически пренебрегаем этими жизнями, не внося в законодательство изменения, которые уже давно назрели. Сейчас есть толчок со стороны исполнительной власти. Учитывая это, надеюсь, что вместе мы сможем создать объединяющий проект, который позволит системно решить эти проблемы", — заявил народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что законопроект о введении штрафных баллов для водителей пока заблокирован в профильном комитете Верховной Рады. В то же время около 70% народных депутатов готовы поддержать его во время голосования в сессионном зале.

Новини.LIVE сообщали, что власть намерена ужесточить ответственность за систематическое превышение скорости на дорогах. Правительство призывает парламент поддержать повышение штрафов для нарушителей, а также расширение сети камер автоматической фиксации. Соответствующие законодательные изменения уже подготовлены совместно с профильным комитетом Верховной Рады.