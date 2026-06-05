Смертельна ДТП у Києві: водій виявився серійним порушником ПДР
Винуватцем смертельної аварії в Києві із чотирма загиблими виявився 49-річний керівник релігійної громади. Чоловік раніше постійно потрапляв у поле зору правоохоронців за систематичне порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості. Тільки протягом цього року водій уже встиг стати безпосереднім учасником двох інших дорожньо-транспортних пригод.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Київської міської прокуратури.
Деталі трагедії у Києві
Виявилось, що затриманий водій до цієї катастрофи вже мав за плечима чотири зафіксовані дорожні аварії.
Сьогодні через його дії на місці події одразу загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє киян отримали травми різного ступеня тяжкості, а самого винуватця з розбитого салону автомобіля довелося діставати рятувальникам.
Зараз водій перебуває під охороною в лікарні, куди його госпіталізували після ДТП. Прокурори вже збирають матеріали для офіційного оголошення підозри через порушення правил безпеки, що призвело до загибелі кількох людей.
Слідчі перевіряють усі деталі та встановлюють точну причину втрати ним керування машиною.
За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, водієм є Павло Плешивцев, 1976 року народження. Він є керівником релігійної громади.
Як писали Новини.LIVE раніше, у Фастівському районі Київщини автомобіль врізався в електросамокат, на якому каталися двоє дітей. Внаслідок ДТП десятирічний хлопчик помер на місці. Іншого 8-річного хлопчика лікарі забрали до медичного закладу з численними важкими травмами.
Також ми повідомляли, що 5 червня на Харківщині перекинувся автобус з учнями та вчителями. Внаслідок аварії кілька дітей та дорослих отримали травми різного ступеня тяжкості.