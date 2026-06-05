Смертельна ДТП у Києві: водій виявився серійним порушником ПДР

ДТП у Києві забрала життя чотирьох людей, включаючи дитину. Фото: Новини.LIVE

Винуватцем смертельної аварії в Києві із чотирма загиблими виявився 49-річний керівник релігійної громади. Чоловік раніше постійно потрапляв у поле зору правоохоронців за систематичне порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості. Тільки протягом цього року водій уже встиг стати безпосереднім учасником двох інших дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Київської міської прокуратури.

Деталі трагедії у Києві

Виявилось, що затриманий водій до цієї катастрофи вже мав за плечима чотири зафіксовані дорожні аварії.

Сьогодні через його дії на місці події одразу загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє киян отримали травми різного ступеня тяжкості, а самого винуватця з розбитого салону автомобіля довелося діставати рятувальникам.

Понівечений автомобіль на місці ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зараз водій перебуває під охороною в лікарні, куди його госпіталізували після ДТП. Прокурори вже збирають матеріали для офіційного оголошення підозри через порушення правил безпеки, що призвело до загибелі кількох людей.

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Місце ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, водієм є Павло Плешивцев, 1976 року народження. Він є керівником релігійної громади.

Автомобіль патрульної поліції на місці аварії у Києві. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE раніше, у Фастівському районі Київщини автомобіль врізався в електросамокат, на якому каталися двоє дітей. Внаслідок ДТП десятирічний хлопчик помер на місці. Іншого 8-річного хлопчика лікарі забрали до медичного закладу з численними важкими травмами.

Також ми повідомляли, що 5 червня на Харківщині перекинувся автобус з учнями та вчителями. Внаслідок аварії кілька дітей та дорослих отримали травми різного ступеня тяжкості.